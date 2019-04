COSI’ IN CAMPO

RIETI - Vincere e basta. Contro Agrigento non serve altro. Poi la Zeus Energy Npc darà un’occhiata ai risultati delle avversarie e vedrà se sono stati più o meno favorevoli. Ma per ora non c’è altra soluzione davanti per evitare che proprio nel finale di regular season la sua lunga corsa al vertice venga ridimensionata, anche se non mancherebbero le attenuanti. Ma non è a questo a cui ora ci si deve aggrappare. Sarà quindi già come una gara 5, oppure 7, di playoff e Rieti, sorretta più che mai dai suoi tifosi, dovrà mettere in pratica tutta l’esperienza accumulata fino a oggi senza fare concessioni e commettere errori. Come ancora di più non ne può commettere Agrigento, all’ultimo match del ritorno: se vince spera ancora nei playoff, se perde va in vacanza.Quella di domani sarà l’ottava gara della Npc con Jackson e Vildera: il bilancio è di 5 sconfitte e 2 vittorie casalinghe ottenute su Virtus e Eurobasket, entrambe non in un buon momento, mentre brucia il precedente madornale passo falso interno con Legnano. Un risultato mancato quest’ultimo che darebbe un margine maggiore di sicurezza a Rieti. Perciò sia domani, come domenica prossima a Treviglio, ci si aspetta che il rodaggio del nuovo roster sia terminato: la squadra ormai dovrebbe avere capito cosa fare e, soprattutto, cosa non deve più fare. Perciò la difesa torni a mordere tenendo gli avversari almeno sotto quota 80, mentre l’attacco deve ritrovare autofiducia e scioltezza.Sull’altro fronte invece, anche se reduce da 4 sconfitte consecutive, Agrigento, forte di un 6-1 in oltre tre campionati che pesa psicologicamente sulla Npc, ha comunque i mezzi per impensierire Rieti grazie alla regia del navigatissimo Pepe e di Bell, a esterni temibili come Ambrosin, Evangelisti e Sousa, e alla sostanza sotto canestro di Cannon e Guariglia. La panchina è abbastanza lunga e il coach Ciani è un valido stratega. Dopo le ultime prove, più che da Jones e Jackson, serviranno per Rieti prove più concrete e continue da Tomasini, Toscano e Carenza e una vera e propria resurrezione da Casini. Bonacini rientrerà mentre il bacino di carenaggio per Nikolic volge al termine, ma sarà ancora assente.L’assistente Andrea Ruggieri ricorda che «Agrigento è una squadra ottimamente diretta dal coach Franco Ciani e ha grandi individualità come Cannon, loro miglior realizzatore (17 punti di media), molto solido nell’area tra punti e rimbalzi; Bell, giocatore di sistema capace di cambiare ritmo alla partita, e un Evangelisti ottimo tiratore e in grande forma. Agrigento arriverà con tanta voglia di vincere, per loro sarà l’ultima chance per entrare nei playoff, mentre noi vogliamo ritrovare la vittoria per chiudere al meglio l’ultima partita in casa della stagione regolare e finire nelle parti alte della classifica».Giovanni Carenza è consapevole che la squadra «domenica disputerà una partita importante, sia per noi che per Agrigento, quindi mi aspetto una gara ad alta intensità fisica e mentale contro una squadra con giocatori di grande esperienza e sorretta dall’ottima direzione del coach Ciani. Ci stiamo preparando al meglio nonostante qualche acciacco. Dobbiamo riuscire a imporre il nostro gioco sin dai primi minuti per poter portare a casa un risultato positivo e continuare nella nostra crescita in vista dei playoff».Il Gm siciliano Cristian Mayer: «Per vincere contro la Zeus serve giocare di squadra, dobbiamo essere affamati. Rieti ha un pubblico caldissimo e dobbiamo riuscire a non perdere concentrazione. Quando si devono giocare partite di questo calibro, serve stare attenti a tutto. Non dobbiamo farci distrarre da nulla. Abbiamo un solo obiettivo e non dobbiamo perdere la giusta concentrazione. Per vincere questa partita servirà mettere in campo una grande intensità difensiva, è una gara da vincere assolutamente. Dobbiamo essere svegli, pronti e preparati a tutto quello che potrebbe aspettarci».Il coach Franco Ciani: «Dobbiamo trovare tutte le energie nervose e fisiche che ci sono rimaste, metterle in campo in un’unica partita. Abbiamo solo questa chance, il rischio è quello che il carico di tensione possa essere un freno, ma ci siamo messi noi in questa situazione. Dobbiamo superare questo tipo di valutazione e farlo contro un’avversaria di prima fascia. È evidente che parliamo di una situazione non facile, di una prestazione che deve avvicinarsi a quella che si definisce un’impresa».: 1 Berrettoni, 3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 32 Bonacini. All. Rossi.: 3 Bell, 5 Cannon, 7 Evangelisti, 8 Cuffaro, 11 Sousa, 13 Quaglia, 14 Ambrosin, 18 Guariglia, 40 Pepe, 41 Fontana. All. Ciani.: Di Toro (Pg), Catani (Pe), Martellosio (Mi).Cassino-BiellaTortona-TreviglioLatina-OrlandinaTrapani-LegnanoCasale Monferrato-BergamoVirtus Roma-ScafatiRiposa:Eurobasket RomaVirtus Roma e Orlandina 36Bergamo, Rieti e Treviglio 32Casale Monferrato 30Latina, Agrigento e Biella 28Trapani e Scafati 26Eurobasket Roma 22Tortona 20Legnano 12Cassino 4