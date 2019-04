Ultimo aggiornamento: 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un crollo che tiene la Zeus fuori dal podio e, qualora ci fosse ancora un pensiero, chiude anche il discorso per la promozione diretta. La sconfitta di Scafati diventa una specie di spartiacque per il campionato reatino, ma il presidente Giuseppe Cattani non fa drammi e guarda avanti: «Dobbiamo stare tranquilli e goderci il momento e quel che abbiamo conquistato. Se ci riusciamo, arriveranno anche i risultati. La sconfitta di oggi è prima di tutto mentale e non fisica e, soprattutto, è arrivata nel finale della gara. Non posso dire nulla ai ragazzi, se non di stare tranquilli».Dal PalaMangano Cattani guarda già al futuro, alla prossima partita e ai playoff. «Domenica sarà una partita importantissima. Pensiamo solo a ricaricarci, a guardare avanti a divertirci e a conquistare una posizione importante per i play off. Questo è un momento particolare del campionato, arrivano risultati imprevisti come quelli di oggi. Latina è crollata, così come Roma che si sta giocando la promozione diretta. Domenica sarà una giornata importantissima».