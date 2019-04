COSI’ IN CAMPO

Givova Scafati

Zeus Npc Rieti

Arbitri

ALTRE GARE, XXVIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Ne rimarrà solo una: infatti chi perderà domani tra Scafati e Zeus Energy Npc dovrà rivedere i propri piani per il prosieguo della stagione. I padroni di casa, privati dall’esclusione di Siena di 4 punti che li vedrebbero altrimenti a 28 in piena corsa tra 6° e 9° posto, sono invece 11esimi a 24 insieme a Trapani, costretti non solo a vincere sempre ma pure a sperare nelle disgrazie altrui. Perdere con Rieti significherebbe andare in vacanza per l’ex coach Lino Lardo e soci, mentre vincere permettere almeno di concedersi un’altra giornata di vita per provare a battere la Virtus Roma al PalaLottomatica e, in caso fortunato, prendersi poi due agevoli punti in casa contro Cassino e poi sperare in un miracolo di San Gennaro.Sull’altro fronte la Npc, coi playoff in tasca a 32 punti insieme a Bergamo che è 3^ grazie al confronto diretto, vuole e deve sfruttare un’occasione preziosa per sorpassare gli orobici che riposeranno, causa assenza di Siena. Successivamente Bergamo andrà sul difficile campo di Casale Monferrato, 6^ insieme a Latina e Agrigento, dove può perdere, mentre la Npc riceverà Agrigento che, dopo il derby in casa contro Trapani, chiuderà la regular season a Rieti con una giornata d’anticipo rimanendo in balia dei risultati altrui. Ciò premesso, è chiaro che vincere a Scafati significherebbe per Rieti mettere una bella ipoteca sul 3° posto e, chissà, osservare pure cosa faranno Virtus e Orlandina. Perdere invece comporterà difendere il 4° posto nelle ultime due gare dagli assalti delle inseguitrici. Ma sarebbe un peccato per una squadra che, senza infortuni e qualche distrazione più o meno evitabile, ha veramente rischiato di salire direttamente in A1.Scafati, anch’essa perseguitata dagli infortuni, non sa se e chi rientrerà tra Goodwin ((giocatore da 12.6 punti, 10.7 rimbalzi e 1.6 stoppate di media), Thomas (uomo da 20.7 punti a partita) e Ammannato (che produce 11 punti e 4.6 rimbalzi ad allacciata di scarpe) e in quali condizioni saranno ma, come ha preannunciato Lardo, i campani daranno comunque battaglia. Anche per tutte queste problematiche Scafati è una squadra dalla maggiore attitudine offensiva, che nelle precedenti 13 gare interne è andata 5 volte sopra i 100 punti e 2 sopra i 90, avvicinandovisi spesso nelle altre. Quindi i campani cercheranno di giocare in velocità puntando su ritmi elevati che la Npc dovrà rallentare. E se Scafati sarà al completo, sebbene i tre rientranti non saranno al massimo della condizione, i pericoli possono venire anche dalla batteria di esterni composta da Tavernari, seppur discontinuo e mai ai livelli di Agropoli nel 2015/16, Contento, Rossato e Romeo.Gara quindi ricca di incognite dove Jackson, sorretto da Casini e Bonacini, dovrà ridurre i ritmi imposti da Tommasini, Passera e Romeo. Ma per farlo servirà catturare i rimbalzi per gestire più palloni e per Jones, Vildera e Carenza la presenza o meno e la funzionalità di Goodwin e Ammannato, insieme a Pavicevic, cambierà molto le cose. Al resto della squadra spetterà limitare i tiratori avversari, a cominciare, se ci sarà, da Thomas, che potrebbe essere una probabile missione difensiva per Conti.L’assistente allenatore Andrea Ruggieri avverte che «in questo momento del campionato Scafati ha ormai un’identità ben precisa nonostante il difficile periodo costellato da vari infortuni. Nell’ultima partita contro Casale Monferrato infatti non ha potuto contare sui due stranieri, Ammannato e Rossato, anche se è da segnalare il rientro di Tommasini, pronto a mostrare cosa può fare in campo. Siamo consapevoli del calore e dell’energia che troveremo al PalaMangano ma cercheremo di mantenere alta la concentrazione verso il nostro obiettivo con tenacia in attacco e solidità difensiva».Alberto Conti spiega che «abbiamo affrontato la settimana di allenamenti con dedizione e grande intensità. La concentrazione è rivolta a tutti i giocatori avversari e in particolar modo su Thomas. Dopo l’aggancio dei playoff è per noi fondamentale raggiungere il miglior piazzamento possibile, quindi l’attenzione deve rimanere alta per poter portare a casa due punti importanti».Il tecnico Lino Lardo ricorda che Scafati «sapeva che quello di Casale Monferrato era uno scontro diretto e una partita molto importante per la classifica, ma eravamo in grande emergenza per l’assenza degli statunitensi e l’indisponibilità di Ammannato e Rossato. Al di là dell’ampio scarto finale, abbiamo dimostrato comunque di non voler mollare mai e di poterci giocare fino alla fine le nostre chances di playoff. Ora sarà fondamentale recuperare gli infortunati, ma soprattutto mantenere lo spirito di squadra che ci sta accompagnando in questa fase di ritorno. Domenica affronteremo non più una sorpresa, bensì una certezza: Rieti infatti si sta ancora giocando l’accesso diretto in massima serie, pratica una pallacanestro essenziale, che ha messo in difficoltà tutte le avversarie, su qualsiasi campo. Rispettiamo molto il nostro prossimo avversario, ma crediamo nella possibilità della vittoria tra le mura amiche, consapevoli che dovremo impegnarci al massimo per riuscirci. Portiamo ancora nel cuore gli applausi che il popolo del PalaMangano ci ha tributato in occasione dell’ultima partita interna contro Trapani, nella quale abbiamo gettato l’anima in campo. Questi ragazzi che non mollano mai e che stanno dando il massimo per la maglia si aspettano ancora una bella spinta dal pubblico, al quale vorremmo regalare un’altra bella soddisfazione».Il pivot Filip Pavicevic è consapevole che «abbiamo diversi problemi, a causa dei tanti infortuni, ma mancano poche partite alla fine della stagione regolare, per cui dobbiamo stringere i denti e provare in tutti i modi di conquistare il maggior numero di punti possibili. La nostra prossima avversaria è Rieti, autentica sorpresa stagionale, che ha in Jones il suo uomo più pericoloso. Ma nel roster laziale ci sono anche molti altri atleti italiani da tenere in debita considerazione. Per fortuna giochiamo in casa e spero di trovare il solito calore del nostro pubblico, che potrà rappresentare una vera e propria arma in più».: 1 Tommasini, 2 Goodwin, 3 Passera, 9 Romeo, 10 Contento, 12 Ammannato, 15 Pavicevic, 18 Rossato, 25 Thomas, 45 Tavernari. All. Lardo: 1 Berrettoni, 3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 32 Bonacini. All. Rossi.: Beneduce (Ce), Valzani (Mi), Lupelli (Lt).Oggi:Eurobasket Roma-Casale MonferratoDomani:Legnano-CassinoBiella-LatinaOrlandina-TortonaAgrigento-TrapaniTreviglio-Virtus RomaRiposa:BergamoVirtus Roma 36Orlandina 34Bergamo e Rieti 32Treviglio 30Casale Monferrato, Latina e Agrigento 28Biella 26Trapani e Scafati 24Eurobasket Roma 22Tortona 20Legnano 10Cassino 4