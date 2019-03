COSI’ IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

Leonis Eurobasket Roma

RIETI - Sia la Zeus Energy Npc che l’Eurobasket ripartono domani da un poco incoraggiante -27 incassato domenica scorsa. Entrambe le squadre vogliono quindi riscattarsi. La formazione allenata dall’ex Luciano Nunzi dopo l’esclusione di Siena, è una delle squadre che nelle ultime gare di regular season dovranno disputare una partita in meno per cui i romani - attualmente 12esimi a 22 punti, mentre il gruppo delle none è a 24 - hanno solo la partita di Rieti e due non facili gare interne contro Casale Monferrato e Latina per aggrapparsi al lumicino della qualificazione ai playoff, senza avere alcun assillo riguardo ai playout.Rieti invece, attualmente quarta a 30 insieme a Bergamo che però ha vinto il confronto diretto, vuole assicurarsi la matematica qualificazione ai playoff e, dal momento che giocherà una partita in più rispetto agli orobici e all’Orlandina, provare a riagguantare il terzo posto, se non il secondo o la più difficile promozione diretta che non passa solo per quattro vittorie consecutive, ma soprattutto per tanti risultati negativi delle avversarie.Inoltre la Npc - che inevitabilmente ha cambiato profilo tecnico-tattico dopo il cambio Adegboye-Gigli, Jackson-Vildera - deve ritrovare una nuova identità sia per difendere o migliorare il piazzamento attuale e per presentarsi ai playoff il più possibile vicina a quella specie di macchina da guerra che era prima che gli ultimi infortuni la falcidiassero. A cominciare da una difesa che non può più permettersi di incassare gli 82 punti di media delle ultime 5 partite.L’Eurobasket non verrà a fare regali e sarà assai diversa rispetto all’andata poiché, oltre a Nunzi, i romani hanno perso un attaccante come Amici ma hanno sicuramente guadagnato nel cambio tra Zeisloft e l’esperto André Jones. Dopo l’avvento di Nunzi e una fase di assestamento coincisa con 3 sconfitte, i romani hanno infilato 4 vittorie consecutive, tra cui un sonoro 96-70 a Bergamo, ma nell’ultima gara a Capo d’Orlando hanno subito un pesante 112-85. Una delle chiavi del match sarà la regia, dove il navigato trio Piazza, André Jones, Bushati può impensierire Jackson, che ha bisogno del sostegno di Casini e del rientrante Tomasini per avere una migliore lettura delle difese avversarie: esattamente ciò che è mancato a Bergamo, mentre contro la Virtus Roma il fattore PalaSojourner recitò un ruolo chiave a livello ambientale. Per il resto Bobby Jones ha i mezzi per imporsi su Hollis che, soprattutto, non deve entrare in ritmo perché può esaltarsi. Tra gli italiani, perso Amici, sono aumentate le responsabilità dei lunghi Infante e Fall e dell’ala Loschi per cui servirà maggior continuità, oltre che da Tomasini, anche da Toscano e Carenza a sostenere Vildera.L’assistente Mattia Consoli ricorda che «torniamo a casa con la consapevolezza di voler dimostrare a noi stessi chi siamo e cosa realmente sappiamo fare. Abbiamo l’obbligo morale di tornare a fare le nostre cose con umiltà e dedizione sapendo che sarà una partita non semplice e dai mille aspetti. L’Eurobasket è cresciuta molto, con l’arrivo di Jones ha sistemato i suoi equilibri e vorrà sicuramente continuare ad alimentare il sogno della post season. Ci aspettiamo un PalaSojourner caldo, come vero e proprio sesto uomo capace di sostenerci e spingerci verso il nostro obiettivo stagionale».Per Daniele Toscano «giocare nuovamente un derby sarà sicuramente un grande stimolo per far bene e ottenere la certezza matematica dei playoff. L’Eurobasket è un avversario temibile, soprattutto dopo il nuovo arrivo di Jones, ma ci siamo preparati molto bene in settimana per affrontare la partita al meglio. Abbiamo voglia di far bene soprattutto di fronte al nostro pubblico».Damiano Pilot, assistente allenatore avversario, si aspetta «una bella partita da giocare su un campo importante come quello di Rieti, dove sicuramente ci sarà un clima intenso e acceso. Sappiamo che la Npc vuole tenere vivo il sogno promozione e quindi ha bisogno di punti dopo la sconfitta contro Bergamo. Noi invece abbiamo la stessa necessità di punti per tentare di acciuffare un posto nei playoff. Veniamo pure noi da una sconfitta che, però, ha lasciato spunti importanti su cui lavorare. Sarà quindi importante l’approccio iniziale perché troveremo una squadra carica e vogliosa di riscatto. Dovremo essere all'altezza e pronti da subito».: 1 Berrettoni, 3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 32 Bonacini. All. Rossi.: 0 Fall, 6 Fanti, 10 Infante, 11 Loschi, 17 Bonessio, 21 Piazza, 30 Jones, 40 Torresani, 63 Hollis, 70 Bushati. All. Nunzi.: Boscolo (Ve), Nuara (Pd), Pellicani (Go).Cassino-Bergamo (oggi)Latina-TreviglioTortona-LegnanoTrapani-BiellaCasale Monferrato-ScafatiVirtus Roma-AgrigentoVirtus Roma e Orlandina 34Bergamo e Rieti 30Latina, Treviglio e Agrigento 28Casale Monferrato 26Trapani, Scafati e Biella 24Eurobasket Roma 22Tortona 18Legnano 10Cassino 4