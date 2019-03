© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è concluso mercoledì 27 marzo l’ultimo incontro all’interno del progetto “Facciamo conoscenza con il basket” presso l’Istituto Forum Novum di Torri in Sabina, tra la Npc e le classi 2°3°4°5° della scuola elementare.Bellissimo incontro tra i bambini di Torri e una rappresentanza della Prima squadra con coach Auletta, i giocatori Conti e Jackson ed il Direttore Sportivo Martini.Per il coordinatore del progetto Massimiliano Salustri, l’incontro è stato un successo ed un’ottima occasione per interagire con le nuove generazioni e portare l’esperienza dei giocatori: «Ancora un bellissimo incontro fra i bimbi della scuola di Torri in Sabina e i giocatori della Npc, corredato da foto, autografi, domande e tante curiosità a cui i giocatori hanno risposto con entusiasmo e trasporto. Grazie a tutti i bambini e un ringraziamento anche al DS Martini e al coach Auletta, per aver fatto capire ai più piccoli quanto sia importante fare sport a tutti i livelli, condividendo passione, valori e il concetto di rispetto nello sport».La collaborazione tra la Npc Rieti Pallacanestro e la Asd Sabina City Basket è il motore di queste iniziative che permettono la divulgazione dei valori del basket anche fuori Rieti, promuovendo un movimento sempre in espansione e di cui i nostri giocatori sono da esempio. Le iniziative di questo tipo rientrano nel programma della Npc Cares e sono fortemente volute dal Presidente Cattani: «Il nostro obiettivo è quello di aumentare gli incontri con le scuole, a Rieti come in provincia, perché il confronto con le nuove generazioni porta risultati positivi per tutti, i bambini scoprono il mondo del basket e noi ci arricchiamo del loro entusiasmo e voglia di fare nuove esperienze».La Npc ringrazia la Asd Sabina City Basket, gli Istituiti partecipanti agli incontri, gli insegnati ed i ragazzi per il tempo passato insieme e per la comunione d’intenti. In modo particolare un ringraziamento al coordinatore del progetto Massimiliano Salustri per l’entusiasmo ed il tempo dedicato allo sviluppo dell’iniziativa.