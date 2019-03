© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La sfortuna accompagna la Npc Rieti anche in viaggio. In una stagione contrassegnata da infortuni e imprevisti, non poteva mancare un fuori programma nel corso di una delle trasferte più calde ed importanti dell’anno. Sulla via di Bergamo il pullman che portava la squadra ha avuto un guasto. All’altezza di Barberino del Mugello il mezzo si è bloccato e la squadra è stata costretta a scendere. Dopo un primo tentativo per sistemare le cose, l’autista si è arreso e ha dovuto chiamare un bus sostitutivo. Dopo circa due ore il gruppo amarantoceleste è ripartito alla volta di Bergamo, chiudendo la disavventura extra sportiva. La notizia ha fatto subito il giro dei social, con alcune immagini dei reatini appiedati che sono state pubblicate sulle pagine facebook dedicate al basket reatino, accompagnate da commenti ironici proprio contro la malasorte che continua a colpire il gruppo amarantoceleste.