RIETI - Cresce l'attesa per il derby. La Zeus Energy Group Rieti rende note le modalità di vendita dei biglietti per l’incontro tra la Zeus e la Virtus Roma previsto per domenica 17 marzo alle 12 al PalaSojourner.Per le prevendite su Rieti i biglietti sono disponibili da oggi nei seguenti punti vendita: Tabaccheria Perseo; Edicola Molino della Salce; Tabaccheria Maiolati in viale Matteucci; Mariani sport; Edicola piazza Vittorio Emanuele; Tabazar; Tabaccheria la Tartaruga piazza Tevere; Bar La Lira; Edicola piazza Marconi; Luwak caffè; tabaccheria delle palmeI biglietti riservati alla Virtus Roma saranno in vendita presso il Centro Sportivo Tellene di Spinaceto, via Ado Fabrizi 80B nei seguenti orari: Mercoledì 13 dalle 14:00 alle 16:00, giovedì 14 dalle 17:00 alle 19:00 e venerdi dalle 14:00 alle 16:00. Per i minori sotto i 12 anni ingresso gratuito.Il giorno della partita sarà possibile acquistare i tagliandi presso la biglietteria del PalaSojourner a partire dalle 10.