RIETI - Domani tra Orlandina e Zeus Energy Npc ci sarà in palio il secondo posto in classifica nonché il diritto a continuare a inseguire la Virtus Roma per farne vacillare l’ambizione alla promozione diretta.Nella settimana scorsa sono accadute molte cosea Rieti: dall’arrivo di Jackson al passaggio in tribuna di Gigli per far posto a Vildera. Tutte situazioni che, in un modo o in un altro, hanno congiurato per rendere una partita quasi di routine come quella contro Legnano un probabile punto di svolta della stagione della Npc. Battendo i lombardi, infatti, la Zeus sarebbe andata a Capo d’Orlando con un forte vantaggio psicologico, invece la sconfitta ne modifica di sicuro l’approccio rendendolo più complesso e trasforma la partita in Sicilia in un match quasi da dentro o fuori, poiché vincendo Rieti otterrebbe un 2-0 pesantissimo e manterrebbe il contatto con la Virtus, invece perdendo lancerebbe di fatto l’Orlandina, mentre la Npc, nelle successive gare contro Virtus (in casa) e a Bergamo, subirebbe più pressione nel difendere almeno la terza piazza. Si tratta però di considerazioni relative perché, comunque vada, il campionato di Rieti resta sensazionale.All’andata finì 74-72, perciò entrambe le squadre potranno affrontarsi a viso aperto senza dover fare calcoli sulla differenza canestri. Di fronte la Npc troverà un’avversaria che ha la coppia Parks-Triche da oltre 26 punti e 13 rimbalzi di media, un lungo di riguardo come Bruttini da 13.8 punti e 8.5 rimbalzi e l’esterno Lucarelli (9.2 punti con un buon 36% da 3: 28/76) a guidare un gruppo di italiani, tra quintetto e panchina, da non sottovalutare mai e che, proprio dopo la sconfitta a Rieti, hanno infilato ben 11 vittorie su 14 che la dicono lunga sulla loro consistenza.Per Rieti saranno vitali i progressi compiuti da Jackson e Vildera, soprattutto di quest’ultimo che dovrà aiutare Jones contro Parks e Bruttini, nonché la grande voglia di riscatto di Tomasini, Toscano e Carenza: 14 punti e -6 di valutazione totale contro Legnano.Il vice allenatore Andrea Ruggieri conferma che «Capo d’Orlando è una squadra che vive un grandissimo momento di fiducia e sta esprimendo una pallacanestro di alto livello. La coppia americana Triche e Parks è la sua principale bocca di fuoco e segna 46 punti totali. Bruttini offre tanta solidità sotto canestro, tra rimbalzi e 1 contro 1, mentre il pacchetto degli italiani si fa sempre trovare pronto nel momento che conta grazie a Laganà, Bellan e Lucarelli. Dalla panchina i siciliani possono contare sull’esperienza di Mei e sull’energia straordinaria di Mobio. Ci aspettiamo quindi una partita molto fisica ma sicuramente faremo tutto ciò che serve per portare a casa l’incontro».Per Aleksa Nikolic «Dopo l’ultimo incontro in casa con Legnano c’è voglia di riscatto per cui abbiamo affrontato la settimana di allenamenti in modo energico e con tante motivazioni per vincere. Contro Capo d’Orlando sarà una trasferta insidiosa ma non dobbiamo farci spaventare perché siamo consapevoli delle nostre capacità».Marco Sodini, tecnico dell’Orlandina spiega che «la partita con Rieti arriva in un momento dell’anno in cui il risultato delle singole gare assume una rilevanza diversa rispetto a quelle precedenti. In particolare questo incontro è la chiave per continuare a lottare per le prime tre posizioni: perdendo andremmo 0-2 negli scontri diretti, mentre vincendo e ribaltando la differenza canestri ci proporremmo in un’ottima posizione per la volata finale. Nutriamo massimo rispetto per una formazione che ha dimostrato di essere una delle migliori della lega, per la coesione, il gioco di squadra e l’ottimo lavoro dello staff tecnico reatino».: 2 Bruttini, 9 Laganà, 10 Murabito, 11 Parks, 12 Mobio, 17 Mei, 20 Triche, 21 Bellan, 73 Donda, 99 Lucarelli. All. Sodini.: 3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: Brindisi (To), Caforio (Br), Rudellat (Nu).Oggi:Cassino-LatinaDomani:Legnano-SienaBiella-Eurobasket RomaAgrigento-ScafatiBergamo-TrapaniCasale Monferrato-TreviglioVirtus Roma-TortonaVirtus Roma 32Rieti e Orlandina 30Bergamo e Treviglio 28Latina, Scafati e Agrigento 26Biella e Trapani 24Casale Monferrato 22Eurobasket Roma 20Tortona 18Siena 17Legnano 10Cassino 4