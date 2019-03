Ultimo aggiornamento: 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Bobby Jones non ci sta: «Mancano 2 secondi, la mia squadra è sotto di 4 punti e la partita è finita - posta sul proprio profilo facebook il giocatore della Zeus Npc con tanto di video a sostegno delle sue parole - Michele Ferri mi afferra e mi sbatte per terra. Questo è giocare sporco. Io vengo espulso dal campo, ma lui no. La mia domanda è, perché Ferri non ha ricevuto nessuna punizione? E se mi fossi fatto male? La mia squadra perde così la possibilità di vincere il campionato e la nostra stagione finisce. In entrambi i casi sono io a perdere, senza che la giustizia faccia il suo corso». Come dire "cornuto e mazziato" visto che per giocare ci sarà pure da pagare una multa salata di 1.500 euro.Jones inoltre è arrabbiato perché durante la stagione già due compagni di squadra, Frazier e Adegboye, subendo falli pesanti e non sanzionati, si sono gravemente infortunati chiudendo anzitempo la stagione, ed esprime preoccupazione per i compagni e per sé in vista del prosieguo della stagione.Effettivamente, già da un paio di settimane va rilevato che le difese su Jones stanno diventando sempre più dure, al limite della provocazione, e comunque non sempre interpretate a dovere.