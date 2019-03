RIETI - Zeus multata e Jones squalificato un turno dal giudice sportivo, anche se dovrebbe essere in campo a Capo d’Orlando pagando un’ammenda. Il club dovrà pagare 1.100 euro di multa per «offese collettive frequenti del pubblico verso gli arbitri e un tesserato ben identificato (Thomas) e il lancio di una monetina che colpiva il primo arbitro». Mentre Jones è stato espulso nel finale per «atti di violenza nei confronti di un tesserato in fase di gioco». Ultimo aggiornamento: 16:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA