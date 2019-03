COSI’ IN CAMPO

RIETI - Match importantissimo quello di domani contro Legnano, non solo perché una vittoria permetterebbe alla Zeus Energy Npc di raggiungere in vetta la Virtus Roma e conquistare un temporaneo primo posto grazie alla vittoria dell’andata, aumentando così la pressione sulla squadra, ma pure per l’esordio di Antino Jackson e Giovanni Vildera, la cui presenza, oltre ad attirare il pubblico delle grandi occasioni nonostante lo scomodo orario delle 16.30, comporterà inevitabili problematiche di inserimento.Proprio per questo il coach Alessandro Rossi si riserva ancora di decidere se dar luogo al doppio esordio, oppure impiegare solo Jackson, dando ancora spazio a Gigli per non togliere troppi punti di riferimento alla squadra. Una decisione che sarà incerta fino all’ultimo. E in ogni caso sarà fondamentale partire con la giusta concentrazione per rendere agevole il match che precede il trittico – a Capo d’Orlando, in casa contro a Virtus e a Bergamo – che determinerà inevitabilmente il prosieguo del campionato della Npc.Anche tra gli ospiti ci sono delle novità poiché i lombardi hanno aggiunto Marco Laganà, navigata guardia prelevata da Ravenna, che allunga le rotazioni a disposizione del coach Mazzetti. L’ultima aggiunta nel roster va quindi a potenziare la trazione posteriore dei lombardi per dare più ritmo alla squadra, alleggerire i compiti di Bortolani (13.3 punti di media) Raffa (22) tra regia e realizzazioni e aprire più spazio a Thomas (23.8). Il trio Raffa-Bortolani-Laganà, considerando l’esordio di Jackson, richiederà il massimo supporto da Casini, Conti e Bonacini. Anche sotto canestro la coppia Thomas-Bozzetto, quest’ultimo 9.1 rimbalzi a partita, potrebbe sfruttare la maggiore intesa mentre Jones, Carenza e Nikolic dovranno aiutare Vildera a inserirsi. A questo punto il ruolo di collante da parte di Tomasini e Toscano potrebbe essere decisivo non tanto in attacco quanto per far funzionare l’ormai proverbiale difesa della Npc che, per l’inserimento di Jackson e Vildera, potrebbe perdere qualche automatismo e registrare qualche giro a vuoto.«Tornare a giocare dopo una pausa richiede sempre molta concentrazione – spiega Alessandro Rossi – bisogna subito ritrovare il ritmo partita e la giusta intensità. Farlo dopo i nuovi inserimenti sarà un po’ più complesso e richiederà molta attenzione, anche perché dobbiamo reagire subito alla precedente sconfitta di Latina. Jackson lavora già da una settimana con noi ed è più avanti rispetto a Vildera giunto giovedì. Di fronte avremo una squadra contro la quale non dovremo pensare alla loro classifica. Hanno ottimi realizzatori come Raffa e Thomas, hanno aggiunto Laganà che è un altro pericoloso attaccante. Non dovremo assolutamente abbassare la guardia».: 3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: 2 Raffa, 3 Thomas, 9 Laganà, 10 Ferri, 11 Bianchi, 12 Bortolani, 14 Corti, 16 Bozzetto, 33 Serpilli, 34 Berra. All. Mazzetti.: Maschio (Fi), Materdomini (Ta), Meneghini (Vr).Virtus Roma 32Rieti* e Orlandina 30Bergamo e Treviglio 28Latina e Agrigento 26Biella*, Scafati* e Trapani 24Casale Monferrato 22Eurobasket Roma 20Tortona 18Siena 17Legnano* 8Cassino 4