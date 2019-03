© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cosa cambia dopo la chiusura del mercato tra squadre di A2, B e C, dopodiché si potranno prendere solo giocatori dall'A1 fino al 31 marzo?Senza dubbio la Zeus Energy Npc ha fatto più movimento di tutti inserendo forzatamente Jackson e poi Vildera. Quanto alle altre l'arrivo di Laganà a Legnano conferma la combattitività dei lombardi che già pensano ai playout e, magari, sperano di riagguantare con qualche vittoria pure Siena che potrebbe essere penalizzata di altri punti, o peggio, e continuare a perdere. In tal caso Legnano migliorererebbe il piazzamento nei playout.La partenza di Amici dall'Eurobasket verso Udine indebolisce la squadra romana che, a 20 punti, evidentemente pensa di tenere a bada Tortona (18) ma soprattutto Siena (17) evitando il 14° posto che condanna ai playout.Cassino invece pare in smobilitazione, dopo la partenza di Pepper verso Casale Monferrato per sostituire Tinsley, e che chiaramente vuole giocare i playoff, mentre i ciociari, anche se Siena dovesse sparire, non hanno speranze nei playout.Pure Biella non si arrende e il cambio Antonutti-Vildera punta ad accrescere mestiere e pericolosità dei piemontesi che non vogliono almeno rinunciare alla post season.Proprio Antonutti ha lasciato a bocca asciutta Virtus Roma e Orlandina che lo hanno inseguito invano. Entrambe punteranno ai playoff o alla promozione diretta col medesimo assetto, salvo arrivi ancora possibili dall'A1 e, in particolare, la Virtus. vittoriosa nei quarti di coppa Italia su una spenta Verona, punta proprio alle final eight per ritrovarsi dopo le precedenti due sconfitte consecutive di campionato in vista del big match di Rieti.