RIETI - E' Giovanni Vildera (1995, 2.05) il colpo a sorpesa della Zeus Energy Npc per il turnover con Angelo Gigli. La società, lavorando in silenzio, si è inserita nella trattativa che ha portato Michele Antonutti da Treviso a Biella, togliendo ovviamente spazio a Vildera il quale, però, si consola salendo dall'ottavo al secondo posto in classifica trasferendosi a Rieti, che con una mossa del genere vuole giocarsi le sue carte fino in fondo, sia per la regular season che per i playoff.A questo punto Gigli si allenerà durante la settimana ma andrà poi in tribuna per evitare alla Npc di pagare la tassa di 5mila euro se schierasse 8 senior a referto. Ma il capitano sarà sempre pronto a subentrare la domenica in caso di qualsiasi defezione.IL COMUNICATO DEL CLUBColpo di mercato sul filo del rasoio per la Zeus Energy Group Rieti che a poche ore dal termine della finestra di febbraio ingaggia l'atleta Giovanni Vildera con contratto fino al termine della stagione 2019/2020.Nativo di Montebelluna (provincia di Treviso), classe 1995, per 205 cm di altezza, Vildera è un prodotto del settore giovanile della Reyer Venezia con cui resta fino alla stagione 2013/2014.Nell'estate 2014 si trasferisce alla Paffoni Omegna con cui disputa prima il campionato di A2 Silver e poi la Serie A2.Nel 2016 arriva il trasferimento alla Men Sana Siena con cui nella stagione 16/17 chiude a 5.7 ppg e 4.4 rimbalzi a gara in 17 minuti di media.La stagione successiva lo vede protagonista ancora in maglia Mens Sana con un minutaggio in aumento (23.4 mpg) e cifre di tutto rispetto con oltre 7 punti e 7 rimbalzi di media a partita ed oltre il 55% nel tiro da 2.La stagione in corso lo ha visto indossare la maglia della Edilnol Biella con cui, in quasi 21 minuti d'impiego, ha totalizzato 6 punti di media e 5 rimbalzi.Negli scontri diretti contro la Zeus di questa stagione Vildera ha chiuso il match di andata con 3 punti e 3 rimbalzi nella gara persa da Rieti al PalaSojourner per 57-67 e 11 punti e 3 rimbazi in quella di ritorno vinta questa volta dalla formazione di coach Rossi per 85-83.A livello giovanile conta inoltre diverse presenze con le Nazionali avendo partecipato agli Europei con l'Under 16 nel 2011, con l'Under 18 nel 2013 e con l'Under 20 nel 2015.Giovanni Vildera: «Sono molto contento per questa nuova avventura, in modo particolare perché il team Zeus mi aveva cercato anche questa estate e vedere che il loro interessamento non è mutato nel tempo mi ha fatto molto piacere. Arriverò con la grande voglia che mi contraddistingue, apportando il mio contributo senza modificare gli equilibri di una squadra, che si qui ha disputato un grande campionato. Farò quello che mi viene chiesto e sono già pronto per mettere in campo tutta la mia energia».Il giocatore è in arrivo a Rieti e domani si unirà al resto del gruppo per il suo primo allenamento.