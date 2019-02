© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Zeus Energy Group Rieti comunica di aver firmato con contratto mensile rinnovabile fino al termine della stagione il playmaker Antino Jackson.Nato a Tampa Bay, Florida, il 31 gennaio 1996, ha cominciato a muovere i primi passi cestistici alla Cypress Spring High School prima di decollare verso la carriera NCAA con la formazione universitaria di Akron (Ohio) per poi trasferirsi ai Lobos dell’università del New Mexico con cui, nell’anno da senior (stagione 2017/2018), ha chiuso a 10.5 punti di media a partita, 2 rimbalzi e 4.7 assist per gara col 38% da 3.L’esordio in Europa è avvenuto in questa stagione con la maglia della Virtus Cassino con cui in 14 gare di campionato ha collezionato 13.9 punti di media con 4.2 assist a partita in 28.5 minuti medi d’impiego.Al PalaSojourner, nella gara del 24 ottobre 2018 Jackson ha messo a segno 13 punti, 3 rimbalzi e 4 assist che però non sono bastati per evitare la sconfitta alla sua ex formazione.Il giocatore raggiungerà l’Italia nelle prossime ore per unirsi poi al resto del gruppo di coach Alessandro Rossi per questa parte finale di stagione.