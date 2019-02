COSI’ IN CAMPO

RIETI - Squadra che vince, malgrado gli infortuni, non si cambia e così questa sera a Latina (ore 19) la Zeus Energy Npc scenderà in campo nella medesima formazione - o quasi, visto il dubbio Carenza – che ha infilato la settima vittoria consecutiva contro Tortona. C’è da difendere e provare a consolidare un secondo posto e, in caso di vittoria, vedere cosa succederà martedì quando la Virtus Roma ospiterà l’Orlandina. Ma per fare calcoli, sognare agganci e ipotetici primi posti c’è tempo. Prima bisogna aspettare il match di questa sera.Non sarà infatti facile vincere a Latina per una Zeus che ha già immolato due playmaker stranieri contro le fin troppo energiche difese avversarie. Nonostante ciò la squadra di Alessandro Rossi ha reagito ancor più duramente conquistando con sudore e lacrime – per fortuna senza sangue – un meritato secondo posto che, malgrado le avversità non l’abbandonino, vuole difendere questa sera con le unghie e coi denti sul campo di Latina dove non ha mai vinto. Ma in questo campionato la Npc ha abituato alle imprese i suoi tifosi, che al PalaBianchini saranno più di cento, e questa sera tenterà di inanellarne un’altra storica.“Non posso dimenticare il suono e lo spavento dell’incidente. Non ho parole per descrivere devastazione e frustrazione nel dovere abbandonare così tanta gente in una stagione che si prospetta storica. Certe cose non hanno senso. Tornerò più forte di prima. Buon Vday – giorno della vittoria ndr. – ad allenatori e compagni. Ragazzi già mi mancate all’allenamento”. Questo il commovente commiato e augurio a squadra e tifosi postato su Instagram da Ogo Adegboye dopo l’intervento al tendine rotuleo (cinque mesi di recupero). Un giocatore che in sole 14 gare ha saputo calarsi in una squadra unica lasciando una indelebile impronta tecnica e umana. Non facile rimpiazzarlo.Perciò la Npc, avendo tempo fino al 28 per decidere prima di ospitare Legnano il 3 marzo, tiene Antino Jackson in parcheggio e aspetta qualche ulteriore sviluppo di mercato, anche per il cambio di Gigli. Intanto a Latina si giocherà nella medesima formazione che battè i pontini all’andata 77-74, anche se Carenza pare in dubbio. I lunghi Baldassarre, Carlson e Allodi, l’esterno Fabi, ma soprattutto oggi i playmaker Lawrence e Tavernelli, sono i punti di forza di una squadra non lunga ma temibile e reduce dalla sconfitta interna contro Scafati. Ci sarà da faticare per Jones e soci per tenere il passo della Virtus capolista, soprattutto in regia per l’eroe di Tortona, Bonacini, Casini e Tomasini.L’assistant coach Andrea Ruggieri spiega che «Latina è una squadra che sta disputando un ottimo campionato, lo dimostra la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Il nostro avversario ha uno dei migliori attacchi del girone con tanto ritmo offensivo e capacità di fare canestro dall’arco dei tre punti. A differenza della partita di andata Baldassarre giocherà e vedremo in campo anche Cucci, lungo bidimensionale di grande energia. Noi dopo l’infortunio di Adegboye stiamo attraversando un periodo di difficoltà quindi non sarà per niente facile a Latina ma proveremo a disputare una gara di grande energia».Alberto Conti conferma che «è stata una settimana difficile per l’assenza di Adegboye, al quale mi lega una grande amicizia, per cui gli auguro di tornare più forte di prima. Nonostante ciò abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi per affrontare una squadra forte e talentuosa. Andremo a Latina con la convinzione e l’unità che abbiamo acquisito. Ma nonostante le difficoltà, come già dimostrato, possiamo fare una buona partita e provare a vincerla per portare a casa i due punti. Sono certo che daremo in campo tutto, anche grazie alla vicinanza del nostro stupendo pubblico che ci segue pure in trasferta».Franco Gramenzi, tecnico di Latina: «Affrontiamo una delle squadre del momento che viene da 7 vittorie consecutive e si sta esprimendo molto bene a livello di gruppo: per questo motivo è d’obbligo fare i complimenti all’allenatore e alla squadra per ciò che stanno producendo. Per quanto ci riguarda, purtroppo abbiamo seri problemi di infortuni. Nel corso della settimana, infatti, sono rimasti a lungo fermi Lawrence, Baldassarre e Tavernelli e siamo stati costretti a svolgere le sedute di allenamento con molti giovani. Lo staff medico e il fisioterapista stanno lavorando per cercare di recuperarli, ma soltanto questa mattina, sulla base delle loro condizioni, potremo valutarne l’eventuale partecipazione alla gara. Ciò nonostante, dovremo recuperare tutte le energie e reagire a quelli che sono stati gli ultimi due quarti della sfida con Scafati, che abbiamo disputato di fronte al nostro pubblico».Per Riccardo Tavernelli, capitano di Latina: «Rieti è la squadra più in forma del campionato in questo momento, ha la miglior difesa del girone, e sicuramente gioca per mettere in difficoltà l’avversario da questo punto di vista. Per contro, noi annoveriamo il miglior attacco, quindi dovremo provare a imporre il nostro ritmo, in particolar modo perché giochiamo in casa. Sappiamo di dover rimanere concentrati per tutti i 40 minuti, non soltanto per metà partita come accaduto contro Scafati, anche perché Rieti gioca una pallacanestro molto fisica e intensa e diverse partite le ha vinte proprio nel finale. Quindi non dobbiamo mai abbassare la guardia. Inoltre, si tratta di un derby che, ovviamente, è sempre una partita diversa dalle altre. Rieti avrà al suo seguito anche i tifosi, che daranno loro una spinta in più. Anche noi contiamo sul sostegno del nostro pubblico e tutti insieme proveremo a riscattare il risultato del turno precedente, che è davvero importante dal punto di vista della classifica».: 4 Lawrence, 5 Carlson, 8 Tavernelli, 9 Cassese, 10 Fabi, 11 Baldassarre, 18 Allodi, 23 Jovovic, 32 Cucci, 35 Ambrosin. All. Gramenzi.: 1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 11 Conti, 12 Gigli, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: Yang Yao (Vr), Buttinelli (Rm), Triffiletti (Me).Domani:Siena-ScafatiLegnano-Eurobasket RomaBiella-BergamoTreviglio-AgrigentoCassino-TrapaniTortona-Casale MonferratoMartedì:Virtus Roma-OrlandinaVirtus Roma 32Rieti 30Bergamo e Orlandina 26Latina, Casale Monferrato Treviglio e Agrigento 24Biella e Scafati 22Trapani 20Siena 17Eurobasket Roma 16Tortona 14Legnano 8Cassino 4