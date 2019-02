RIETI - La Zeus Energy Group Rieti affronterà la Victoria Libertas Pesaro, militante nel campionato di Serie A, Giovedì 21 Febbraio alle 18:30, presso il Palasport di Santa Maria degli Angeli di Assisi.



Dopo il successo dello scorso anno le due squadre si affronteranno di nuovo in un’amichevole di livello. La Zeus approfitterà dello stop per lo slittamento dell’incontro con Legnano per tenere a ritmo di gara i reatini che affronteranno la blasonata squadra di Serie A.



L’evento è stato organizzato della Virtus Assisi, nella figura del presidente Gianmichele Gnavolini. I biglietti per assistere al match sono in vendita presso la sede della Virtus Assisi dal martedì al venerdì dalle 17 alle 19. Informazioni ai numeri di telefono 393.5560213 (Romina) e 349.6640584 (Presidente Gnavolini), prezzo ticket 10 euro fino a esaurimento posti. © RIPRODUZIONE RISERVATA