COSI’ IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

Novipiù Casale Monferrato

Arbitri

ALTRE GARE, V DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Dal difficile match di domani contro Casale Monferrato, fino al termine della regular season, per la Zeus Npc saranno 11 finali. Infatti la caduta libera di Bergamo, in serie negativa da tre giornate, e la vittoria in trasferta su Cassino hanno lasciato sola Rieti al secondo posto a 4 punti dall’ambiziosa Virtus Roma, oltre alla possibilità di dimezzare le distanze, poiché i capitolini hanno già disputato il prossimo match con Latina, vincendo il difficile incontro di domani al PalaSojourner contro Casale Monferrato. Una circostanza che però va ora vissuta nella giusta dimensione, soprattutto per la inevitabile pressione che si creerà, a cominciare dalle prossime due gare interne con Casale Monferrato e Tortona. E’ infatti evidente che se la Zeus mantenesse il passo attuale le aspettative inizierebbero a lievitare ma, allo stesso tempo, provare a riuscirci produrrà anche una certa ansia da risultato.La Npc, finalmente al completo nelle ultime quattro gare, ha dimostrato carattere, difesa e grande disinvoltura in attacco in trasferta, dove ha segnato 83.3 punti di media, mentre in casa fatica ancora a sciogliersi. Proprio per questo le prossime due gare interne saranno altrettante prove di maturità per capire dove realmente possono arrivare Jones e soci.Di fronte domani ci sono due squadre abbastanza simili: roster lunghi, possibilità di cambiare tanti quintetti, gioco collettivo, organizzazione. In più nelle ultime quattro gare i piemontesi non hanno mai segnato meno di 89 punti, arrivando a 101 nel successo a Latina. Quindi tendono a giocare ad alto punteggio. Alla Zeus il compito di ripetere l’ennesima gara difensiva, giocando inoltre in casa in attacco come nelle ultime tre trasferte.Andrea Ruggieri, assistente allenatore della Zeus spiega che «Casale gioca molto bene di squadra, senza accentrare troppo il gioco come si vede anche dalle statistiche punti-minutaggi. È una squadra di grande ritmo sia offensivo che difensivo. Ha un giusto mix di giovani e giocatori che hanno molta esperienza in questo campionato come Martinoni e Musso. Si tratta della terza partita in una settimana per entrambi e non è stato semplicissimo prepararla nei minimi dettagli. Ci aspettiamo un PalaSojourner caldissimo, il nostro sesto uomo!».Per Aleksa Nikolic «Domani sarà una partita complicata per il livello dell’avversario e per la pressione dopo le nostre cinque vittorie di fila. Tornare al PalaSojourner sarà da stimolo e siamo sicuri del grande appoggio dei nostri tifosi. Casale è una squadra pericolosa, ha americani di livello e tira con alte percentuali, quindi dovremo contenerli al massimo e preparaci nel dettaglio, nonostante il poco tempo a disposizione!».Mattia Ferrari coach di Casale Monferrato avverte che «Andiamo a giocare contro quella che in questo momento è la squadra più in salute del campionato, perché sta facendo la cosa più importante: è concreta, solida, pragmatica e vince le partite con quelle che sono le armi per fare tanta strada in un campionato, ovvero la difesa, la fisicità e l’equilibrio offensivo. Andiamo quindi a giocare contro una squadra molto cosciente, che sa esattamente dove nasce e dove muore, con chi nascere e con chi morire. Sarà una partita difficile soprattutto perché è la terza in sette giorni per entrambe, la seconda trasferta in una settimana per noi molto lunga: dobbiamo pensare di andare a giocare una gara solida minuto per minuto. Il primo punto sarà entrare bene nella partita e fare in modo che già nel primo quarto si riescano a poggiare le basi per disputare una gara che sia competitiva per tutti i 40 minuti».La guardia Luca Cesana sa che «Rieti è una squadra molto difficile da affrontare in questo momento: viene da cinque vittorie consecutive, ha perso una sola partita in casa, tra l’altro la prima del campionato e che quindi è una storia a sé. È una squadra molto fisica ed esperta, sicuramente difficile da affrontare, anche perché possiede la seconda miglior difesa del campionato, per lo meno nel girone Ovest. Noi siamo molto contenti della vittoria su Trapani. Ci siamo un po’ riscattati dopo la brutta prestazione contro Siena. Ora però andiamo a Rieti con la giusta mentalità e per provare a mantenere lo stesso livello di aggressività e di pallacanestro espressa per portare a casa il risultato».: 1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 11 Conti, 12 Gigli, 13 Adegboye, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: 2 Tinsley, 5 Musso, 6 Denegri, 9 Cesana, 10 Valentini, 12 Battistini, 14 Martinoni, 15 Pinkins, 18 Cattapan, 35 Lazzeri. All. Ferrari.: Beneduce (Ce), Costa (Li), Bartolomeo (Br).Virtus Roma-Latina 81-76Siena-CassinoScafati-Eurobasket RomaOrlandina-LegnanoTreviglio-BiellaAgrigento-BergamoTortona-TrapaniVirtus Roma* 28Rieti 26Bergamo 24Casale Monferrato, Orlandina e Latina* 22Treviglio 20Agrigento, Scafati, Biella e Trapani 18Eurobasket Roma 16Siena 15Tortona 12Legnano 8Cassino 4* UNA PARTITA IN PIU’