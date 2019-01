RIETI - Cresce l'attesa per il derby laziale che vedrà domani, mercoledì 30 gennaio, alle 20.30 scendere sul parquet di Frosinone la Zeus Energy Group Rieti e la Bpc Virtus Cassino.



PREZZI E MODALITA' ACQUISTO BIGLIETTI

Curva: intero 15 €; Under 18 10 €; Fino a 5 anni gratis

Tribuna: intero 20 €; Under 18 15 €; Fino a 5 anni gratis.



Il club reatino raccomanda a tutti i tifosi di portare con sé un documento d’identità da esibire in caso si richieda la riduzione del biglietto.



I ticket sono acquistabili tramite la Sezione Sport del sito ufficiale LIVETICKET, tutte le ricevitorie Liveticket abilitate e presso la biglietteria del Palasport a partire dalle 18 del giorno dell’incontro. © RIPRODUZIONE RISERVATA