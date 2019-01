COSI’ IN CAMPO

ALTRE GARE, II DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Domani al PalaSojourner si rinnova una sfida tra Rieti e Siena che, tra una pausa e un’altra, dura da ben 49 anni: quando la Amg Sebastiani affrontava in serie C il Costone, per poi spostare dal 1972 la rivalità a livelli ben più alti scontrandosi con la Mens Sana Siena. Tra tutte le partite che le squadre di basket di Rieti hanno mai affrontato quella contro Siena e da sempre “la partita”, pareggiata unicamente da un’altra partita che si gioca dall’inizio del secolo sull’Adriatico. Ci siamo capiti no?Tornando al match del PalaSojourner dove eravamo rimasti? Alla famigerata infrazione di 5 secondi, sul 77-77, sulla rimessa della Zeus Energy Npc a -3 secondi dal termine della quart’ultima di ritorno che, dopo il cambio di possesso, grazie anche alla molle difesa di Hearst, permise a Kyzlink di segnare in penetrazione riducendo quasi a zero le chances di Rieti qualificarsi ai playoff. Quest’anno invece, nel match di andata al PalaEstra, qualche individualità di troppo di Frazier costò la sconfitta 87-84 al supplementare per cui sono molteplici i motivi per vincere domani un match importante - prima delle difficili trasferte a Trapani e Cassino (quest’ultima trasformata dopo l’arrivo di Hall, grande protagonista di un impronosticabile successo sulla Virtus Roma) – e muovere un altro passo avanti verso i playoff. Gara non facile perché Siena, attualmente 13^, in realtà ha un bilancio di 8 vinte e 8 perse, contro il 10 a 6 di Rieti, sul quale hanno anche pesato negativamente alcune difficoltà societarie dei toscani, che senza il -3 di penalizzazione iniziale sarebbero a 16 punti insieme alle squadre in lotta per l’ottavo posto (Treviglio, Trapani, Eurobasket Roma e Agrigento).La squadra allenata da Paolo Moretti in trasferta viene da pesanti sconfitte a Biella (-19) e Capo d’Orlando (-15), salvo poi perdere con onore in casa dell’Eurobasket (-3) che non riesce a tagliare Zeisloft, mentre nelle ultime due gare interne ha superato Agrigento ma perso 76-77 con Tortona. Siena è quindi una formazione dal rendimento indecifrabile ma che presenta individualità di rispetto come la coppia di pivot Pacher e Poletti: due lunghi assai pericolosi anche dai 6.75, mentre l’altro elemento di rispetto è l’angolano Morais, guardia-ala non dalla tecnica sopraffina ma assai potente fisicamente.Ma neanche gli altri senesi sono da sottovalutare: dai playmaker Marino, Sanguinetti e Prandin agli esterni Lupusor e Ranuzzi e gli ultimi due cambi Radonjic e Cepic. Un match che potrebbe risolversi sia sotto canestro che al tiro da tre, sperando che Rieti, alla seconda partita consecutiva al completo della stagione, si avvicini almeno all’11/22 registrato a Biella. Come al solito la difesa della Npc potrebbe fare la differenza.Il coach Alessandro Rossi spiega che «è stata una settimana fatta di entusiasmo e soddisfazione per la vittoria a Biella anche se i risultati non devono mai condizionare il lavoro settimanale. Siena è una squadra che sta raccogliendo meno di quello che merita in questa fase del campionato, ha avuto anche tanta sfortuna e la classifica non considera i punti di penalizzazione ricevuti, a conferma di un campionato molto equilibrato. Anche se adesso è un momento meno brillante per i senesi, ci aspetta una partita difficile perché è un avversario di talento con giocatori di qualità e con le idee chiare. Dal canto nostro dobbiamo avere grande disciplina, entusiasmo ed energia. Da tenere in considerazione anche la atipicità dei lunghi di Siena, infatti Pacher e Poletti sono una coppia di giocatori che aprono anche il campo ma anche molto solida internamente e Morais è un grande giocatore con capacità di attaccare il ferro con grande fisicità. Sono tre elementi importanti anche se non bisogna dimenticarsi di Marino, Sanguinetti e Prandin».Per l'assistente Mattia Consoli «affrontare Siena non è mai facile. Dobbiamo essere consapevoli e concentrati sul piano gara. Abbiamo chiaro cosa vorranno fare ma soprattutto di che intensità sarà l’incontro. Ci aspettiamo un sesto uomo che ci spinga e ci dia fiducia per 40 minuti».Il capitano Angelo Gigli «Dobbiamo confermare il buon momento della squadra e dare spettacolo di fronte a un PalaSojourner che ci darà la spinta in più, necessaria per affrontare un avversario come la squadra senese. Sarà importante limitarli anche se consapevoli di giocare contro una squadra che nell’ultimo incontro ha perso per un soffio, molto lunga e con tante individualità d’eccellenza».Il viceallenatore senese Federico Campanella avverte che «affronteremo una squadra in salute e in fiducia, e lo dimostra il fatto che le ultime vittorie di Rieti sono arrivate dopo aver recuperato parziali importanti. Dovremo disputare una partita concreta, limitando le palle perse e curando ogni singolo dettaglio: la difesa di squadra dovrà essere la nostra arma in più per tornare dal PalaSojourner con due punti».il pivot AJ Pacher osserva che «dopo un ottimo inizio di stagione in cui siamo stati tra le migliori squadre del girone l’ultimo mese è stato complicato per noi, soprattutto in termini di risultati, ma in ogni stagione ci sono degli alti e bassi. Stiamo lavorando per tornare quelli che eravamo alzando l’intensità difensiva e il ritmo offensivo. Rieti è un’ottima squadra e ci aspetta una trasferta su un campo molto difficile: dovremo giocare con forza e intensità per vincere la partita».: 1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 11 Conti, 12 Gigli, 13 Adegboye, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: 0 Poletti, 2 Pacher, 6 Morais, 7 Lupusor, 8 Marino, 10 Radonjic, 11 Ranuzzi, 16 Cepic, 17 Prandin, 55 Sanguinetti. All. Moretti.: Ciaglia (Ce), Wassermann (Ts), Meneghini (Vr)Scafati-LegnanoTreviglio-OrlandinaAgrigento-BiellaTortona-Eurobasket RomaTrapani-LatinaCasale Monferrato-CassinoVirtus Roma-BergamoBergamo e Virtus Roma* 24Rieti, Orlandina e Latina* 20Biella e Casale Monferrato 18Agrigento, Eurobasket Roma, Trapani e Treviglio 16Scafati 14Siena 13Tortona 10Legnano 6Cassino 2* Una partita in più