RIETI - «Una grande vittoria di squadra. Restiamo uniti, perché uniti ci toglieremo tante soddisfazioni». E’ un Giuseppe Cattani al settimo cielo quello che parla dai microfoni di Npc Tv a pochissimi secondi dalla sirena finale di Biella-Rieti. «Un successo storico – ribadisce Cattani – perché abbiamo vinto in un campo dove avevamo sempre perso. E’ una gara importantissima per la classifica, perché con uno 0-2 nella classifica avulsa con una rivale diretta ci saremmo preclusi tanti discorsi. E’ stata una grandissima soddisfazione, anche perché per la prima volta abbiamo avuto la squadra al completo. Non al top, ma al competo».Il successo in terra piemontese mette la Zeus al terzo posto in classifica. Posizione mai occupata prima dai reatini in questi anni di serie A. Una vittoria al cardiopalma che ha messo a dura prova le coronarie di tutti.«E’ stata una partita da reparto cardiologia», dice Cattani ridendo. Il presidente ripercorre anche alcuni momenti della gara e commenta: «Mi dispiace non aver visto la squadra attaccare negli ultimi due minuti dei tempi regolamentari. Per quanto riguarda il finale, ho avuto un brivido sull’ultima rimessa: mi sembrava un film già visto ad Agrigento, con lo stesso errore. Lo dirò ai ragazzi in settimana e lo dirò anche al coach. Cambiamo quello schema che, secondo me, porta anche male». Parole dette ovviamente con la leggerezza di chi, stasera, è cosciente di aver imposto ancora la propria legge lanciando un chiaro messaggio al campionato: Rieti c’è anche per il ritorno