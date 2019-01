COSI’ IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

Remer Treviglio

Arbitri

ALTRE GARE, XV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Mentre il ds Gianluca Martini si prepara ad affrontare la Procura Federale per chiarire le ragioni di una Zeus Energy Npc oltremodo penalizzata dall’arbitraggio ad Agrigento e troppo spesso nel mirino dei provvedimenti federali rispetto ad altre società, e per questo praticamente fuori dalle final eight di Coppa Italia – salvo miracoli: servono le vittorie esterne di Orlandina, Eurobasket e Biella – domani bisogna battere Treviglio al PalaSojourner nell’ultima giornata di andata con una prestazione autoritaria per dimostrare di meritare ampiamente e comunquevla qualificazione. Inoltre, pur mancando la Coppa Italia, bisogna girare la boa a 18 punti per compiere un importante passo avanti verso la qualificazione ai playoff, vero obiettivo stagionale.Da parte sua Treviglio, pur non aspirando alla Coppa Italia, viene a Rieti con una sola vittoria in meno, grazie soprattutto a un buon rendimento casalingo (unica vittoria ad Agrigento) e nonostante la rinuncia temporanea a Olasewere, in attesa del recupero da un’infiammazione al ginocchio operato in estate, e rimpiazzato dall’esperta ala slovena Nikolic, dando vita a una squadra dalle gerarchie particolari poiché gli stranieri, il secondo è il play-guardia Roberts, non monopolizzano il gioco come in altre squadre: infatti il top scorer insieme a Nikolic (14.6 punti di media) è l’esterno Pecchia (14.4), seguito a breve, dopo Roberts (13.1), dal pivot Borra (10.4) dal regista Caroti (9.4), dagli esterni Palumbo (7.7) e D’Almeida (5.2) mentre ad allungare le rotazioni del coach Vertemati si aggiungono Frassineti e Taflaj. In sostanza una squadra poco alta, con tanti esterni e pochi punti di riferimento, che predilige i ritmi alti contro la quale, oltre alla voglia di riscatto di Jones, che può dominare la gara, conterà molto il lavoro difensivo sul gioco perimetrale avversario, chiamando in causa Tomasini, soprattutto su Pecchia), Conti e Carenza.Il coach Alessandro Rossi dichiara che «L’incontro va affrontato con grandi motivazioni, perché abbiamo voglia di finire nel miglior modo possibile il girone d’andata di fronte al nostro pubblico. Affrontiamo una squadra pericolosa perché dopo le prime tre sconfitte, delle restanti undici, ne ha vinte sette dimostrando di essere un team in forma con un suo equilibrio. È una squadra giovane, ha grande energia e sarà un test complicato soprattutto perché affrontiamo una squadra dall’identità forte. I ritmi alti e la grande aggressività di Treviglio portano l’avversario all’errore e non dobbiamo permetterlo e nemmeno sottovalutare l’avversario anche se in trasferta non ha avuto lo stesso rendimento che in casa. Non dobbiamo dare nulla per scontato perché stanno prendendo consapevolezza, partita dopo partita, delle loro capacità, diventando sempre più pericolosi. Inoltre, anche se le possibilità per la Coppa Italia sono poche, tutto passa per una nostra vittoria. Dobbiamo crederci fino alla fine indipendentemente dalle probabilità di successo. Prima di fare calcoli dobbiamo assolutamente scendere in campo con la mentalità giusta. In questo campionato i risultati sono impronosticabili quindi dobbiamo provarci e crederci fino alla fine».L’assistente Mattia Consoli aggiunge che la Npc «affronterà una squadra giovane e dai ritmi alti. Dobbiamo pensare a noi stessi, lasciarci il passato alle spalle e pensare ad ogni possesso, per affrontare l’incontro con energia e lucidità mentale. Una squadra lunga la si affronta sapendo leggere i momenti e i vantaggi tecnici e di esperienza. Vogliamo iniziare bene il 2019 e guadagnarci un altro mattoncino verso 8 playoff”. Giovanni Carenza “Per noi è una partita importante per poter chiudere il girone di andata nel migliore dei modi e con una vittoria davanti al nostro pubblico. Treviglio è una squadra giovane a cui piace correre e piena di energia, ogni componente porta il proprio apporto alla squadra. Dobbiamo senz’altro eguagliare la loro energia, essere concentrati, per riuscire a imporre il nostro gioco, e chiudere con un risultato positivo».Mauro Zambelli, assistant coach di Treviglio, ricorda che «la trasferta a Rieti è una grande sfida. Il PalaSojourner è un campo molto caldo e i nostri avversari vengono da sei vittorie casalinghe consecutive. Dovremo giocare con personalità e forza mentale per sapere gestire i momenti difficili all’interno della partita: in casa stiamo dimostrando di avere le qualità tecniche ed emotive per interrompere velocemente i parziali negativi, ora dobbiamo avere l’ambizione di mettere in campo le stesse capacità anche fuori casa».L’ala Matteo Frassineti è consapevole di «giocare una gara in uno dei campi più caldi del nostro campionato contro una squadra che fa della fisicità e del gioco sotto canestro le sue armi principali. Pensando a noi, dobbiamo cercare di eguagliare la solidità mentale messa in campo nelle partite casalinghe, cosa che spesso ci manca in trasferta. Solo così possiamo pensare di portare a casa due punti che alla fine del girone d’andata ci permetterebbero di guardare a quanto fatto finora con ancora più orgoglio».: 1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 8 Moretti, 11 Conti, 12 Gigli, 13 Adegboye, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: 6 Pecchia, 7 Nikolic, 8 Taflaj, 9 Caroti, 10 Frassineti, 12 Palumbo, 13 D’Almeida, 20 Tiberti, 23 Roberts, 99 Borra. All. Vertemati.: Pierantozzi (Ap), Tallon (Bo), Batolomeo (Br).Cassino-ScafatiLatina-Eurobasket RomaSiena-AgrigentoTortona-BergamoTrapani-OrlandinaCasale Monferrato-BiellaVirtus Roma-LegnanoVirtus Roma e Bergamo 20Latina 18Casale Monferrato, Rieti, Orlandina, Agrigento, Eurobasket Roma e Biella 16Trapani e Treviglio 14Scafati 12Siena 11Tortona 8Legnano 6Cassino 2