GLI AUGURI DEL PRESIDENTE CATTANI

RIETI - Dopo la bruciante e beffarda sconfitta ad Agrigento praticamente ridotte quasi a zero le possibilità della Zeus Npc di qualificarsi alle Final Eight di Coppa Italia, pur battendo Treviglio domenica al PalaSojourner nell’ultima di andata, poiché legate a tre vittorie in trasferta: di Biella a Casale Monferrato, dell’Orlandina a Trapani e dell’Eurobasket a Latina. Tutte squadre motivatissime in cerca anch’esse delle finali di Porto San Giorgio dell’1-3 marzo.«E’ passato un altro anno, la voglia però di continuare il nostro percorso di crescita, con tanta passione e fatica, resta immutato.Lungo la strada tante cose positive e qualche inciampo dovuto per lo più a nostri errori, che cercheremo di correggere, a volte per situazioni non dipendenti invece dalla nostra volontà. A caldo questi ultimi ti farebbero pensare di chiuderla lì invece proprio da lì ripartiamo rialzandoci più forti di prima. Non si molla niente perché il progetto, sportivo e non, prosegue finalizzato a raggiungere prima o poi i nostri obiettivi. Lasciamo un anno sportivo che nel complesso è stato positivo nel quale abbiamo sognato fino all’ultimo i play off con la prima squadra, portato a termine centrando i play off quello di serie C maschile, dieci campionati giovanili con la “chicca” della vittoria di quello regionale femminile delle ragazze di coach Matteucci oltre all'organizzazione di due concentramenti della fase interzonale giovanile per i quali ringrazio il nostro responsabile del settore giovanile De Ambrosi, Franco Ciani (quello nostro...) e tutti gli altri indispensabili collaboratori impegnati nel pubblicizzare questo bellissimo sport ovunque. Dopo tanto tempo e tanto lavoro qualcuno ha trovato in noi qualcosa su cui ha ritenuto di investire ed allora ecco che è arrivato il tanto atteso sponsor da maglia Zeus per il quale non finirò mai di ringraziare la famiglia Ferretti ed il buon Luigi Capasso artefice dell’operazione. Adesso tocca a noi non farli andare via...!!! Ringrazio anche tutti gli sostenitori commerciali fondamentali con il loro aiuto a supportare tutte le nostre attività.Con lo staff continuiamo a lavorare senza fermarci mai su tutti i fronti ed in qualsiasi direzione, abbiamo seminato tanto in questi anni, soprattutto in questi ultimi mesi, e ora speriamo di raccogliere i frutti il prima possibile.Tante iniziative, tante idee, tanta passione, sempre più giovani all’interno della famiglia NPC ed è questo che ci fortifica per andare avanti consolidare il progetto e continuare a sognare. Rispondendo ad un augurio di una carissima Amica ho scritto che da soli però non si va da nessuna parte, qualsiasi iniziativa va supportata e condivisa da chi ti vuole bene e ti sta vicino nei momenti difficili. Voi cari Amici/Tifosi mi fate sentire tutto questo, GRAZIE!!! Uniti si vince!!! Buon Anno di cuore e un abbraccio sincero a tutti! Forza Rieti! Forza NPC!».