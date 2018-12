COSI’ IN CAMPO

RIETI - Dopo i successi su Orlandina e Virtus Roma, pur giocando incompleta e con Adegboye in rodaggio, la Zeus Npc prosegue nel difficile ciclo di sfide contro squadre di vertice ospitando domani Bergamo e poi visitando l’Eurobasket Roma a Ferentino. Invece Bergamo deve recuperare la gara interna contro Latina e in teoria potrebbe essere prima insieme alla Virtus per cui la gara è ancora più difficile perché, a parte la pressione creata dall’aria che si respira ad alta quota, mentre si inizia anche a pensare alla Coppa Italia, l’errore principale sarebbe affrontare gli orobici con presunzione, sulla scia dell’entusiasmo per gli ultimi risultati pensando di essere più forti ora che per la prima volta da inizio campionato la Zeus gioca al completo.Di fronte però c’è una coriacea squadra rivelazione, ritenuta alla vigilia di fascia bassa, che ha battuto la Virtus ed è scivolata solo a Treviglio. Merito soprattutto, oltre al mestiere del coach Dell’Agnello, dello strepitoso rendimento dell’ala piccola Terrence Roderick i cui 20 punti, 11.2 rimbalzi e 5.2 assist di media che lo rendono giocatore totale eleggendolo attuale Mvp dell’ovest. Ad affiancarlo per dar vita a una trazione posteriore di alta qualità c’è il playmaker Brandon Taylor, uomo da 18 punti, 5 assist e il 39% da tre. Nelle precedenti partite la Npc ha già limitato coppie straniere di altissimo livello grazie a una difesa che ormai è un marchio di fabbrica e che dovrà ripetersi anche domani, ovviamente senza sottovalutare i sei italiani ruotati da Bergamo, il cui rendimento medio è accresciuto dagli spazi creati da Roderick e Taylor, soprattutto per l’ala forte Fattori (miglior tiratore da 3 di Bergamo col 44%, 20/45) e il pivot Benvenuti, fronteggiati da Jones (reduce da ottime prive difensive contro Parks e Sims), Gigli che sta convivendo bene coi problemi fisici e che ha scoperto contro la Virtus una valida spalla in Nikolic, atteso a conferme, oltre a Carenza. Per gli esterni invece sarà duello tra Sergio e Casella contro Toscano e Tomasini, che pare in ripresa, i quali insieme a Conti, Casini, Adegboye e Bonacini dovranno tutti quanti collaborare per limitare Roderick, che spazia su ogni centimetro del campo, e Taylor, quest’ultimo supportato dagli esperti cambi Zugno e Zucca per dar vita a quintetti piccoli e pericolosi.L’atmosfera del PalaSojourner sarà importantissima ma potrebbe anche elevare la concentrazione degli ospiti. Una gara quindi da affrontare con grande umiltà. Ogni altro tipo di ragionamento si farà solo dopo.L’assistente Mattia Consoli spiega che «contro Bergamo dovremo saper comandare il ritmo e a dare un chiaro segnale a livello d’intensità e collaborazione difensiva. Bergamo sa creare ampi spazi a Roderick e Taylor e, grazie al pacchetto degli italiani, è capace di sfruttare ogni vantaggio conquistato dagli americani. Sarà una gara lunga e difficile, piena di cambi di ritmo e dovremo rimanere concentrati per 40 minuti. Sicuramente il nostro pubblico ci darà fiducia ed energia».Alberto Conti: «Affrontiamo una squadra molto solida che sta disputando un grande campionato. Dopo il successo a Roma, dobbiamo rimanere concentrati e con i piedi per terra giocando una partita di carattere. Il nostro è un campionato con una classifica molto corta e per non buttare via il grande successo di domenica dobbiamo dare continuità ai risultati. Bergamo vanta uno dei migliori attacchi del campionato e dobbiamo cercare di limitare i loro americani, che sono il faro del gioco offensivo. Personalmente voglio giocare una bella partita e aiutare la squadra a ottenere un altro grande successo».Per il coach ospite Sandro Dell’Agnello «la pausa ci è servita per guarire da qualche acciacco e prenderci un po’ di riposo, anche se avrei preferito evitarla visto l’ottimo momento. Rieti è una squadra diversa dalle ultime affrontate: è solida, difende, per certi versi è molto simile a noi, per cui dovremo disputare una partita diversa rispetto a quella di Trapani. Il ritmo sarà un aspetto importante: i laziali prediligono ragionare, e noi dovremo riuscire ad alzare la velocità della partita quando ne avremo l’opportunità».Andrea Casella è consapevole che «a Rieti ci aspetta una partita molto tosta, su un campo assai caldo. I laziali giocano una pallacanestro molto simile alla nostra, fatta di fisicità e intensità, e non hanno problemi a giocare sia a basso che ad alto ritmo. Dal canto nostro dovremo imporre la nostra pallacanestro, come sappiamo e come abbiamo dimostrato nell’ultimo mese, divertendoci insieme».: 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 11 Conti, 12 Gigli, 13 Adegboye, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: 3 Augeri, 5 Casella, 8 Roderick, 10 Bedini, 11 Taylor, 14 Fattori, 16 Zucca, 20 Sergio, 25 Benvenuti, 66 Zugno. All. Dell’Agnello.: Cappello (Ag), Bramante (Vr), Patti (Pe).Eurobasket-OrlandinaLatina-LegnanoCasino-TreviglioTortona-BiellaTrapani-ScafatiCasale Monferrato-AgrigentoSiena-Virtus RomaVirtus Roma 16Bergamo* e Agrigento 14Casale Monferrato, Rieti e Eurobasket Roma 12Latina*, Orlandina e Treviglio 10Siena* 9Biella*, Scafati e Trapani, 8Tortona 6Legnano 4Cassino 0* una gara in meno