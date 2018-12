COSI’ IN CAMPO

RIETI - La Zeus Npc non fa in tempo a mettere una pezza sul problema Adegboye, appena tornato da Manchester ieri pomeriggio dopo avere affrontato l’Austria con la nazionale britannica, che subito Carenza va ad aggiungersi alla lunga lista infortunati più o meno gravi, questa volta si tratta di una caviglia, che la squadra di Alessandro Rossi sta registrando inizio del precampionato.Ancora una volta quindi, ormai a un terzo di stagione, proseguono i problemi nel riuscire a mettere in campo la formazione migliore, dopo una settimana in cui a turno Gigli, Tomasini, Toscano e Jones si sono allenati a intermittenza. Non proprio l’ideale per affrontare domani mattina alle 12 la Virtus Roma in quel PalaLottomatica che nel 2007 vide la Nuova Sebastiani prevalere in una sorta di replica della storica impari sfida tra Davide e Golia, davanti a un pubblico reatino capace di ribaltare il fattore campo in un impianto da 12mila posti.Anche domani i tifosi non mancheranno di farsi sentire numerosi sugli spalti dell’impianto dell’Eur. In campo sarà più difficile contenere innanzitutto Sims sotto canestro e Moore in regia: due giocatori che con la serie A2 hanno poco da spartire. Prima della partita Rossi farà i conti negli spogliatoi e cercherà di mandare in campo la formazione migliore contro la capolista in serie positiva da sette giornate e battuta una sola volta fino a oggi. Sicuramente il fatto di giocare in costante emergenza da due mesi ha ormai temprato la Zeus che sicuramente darà il 110%. Vincere non sarà facile ma se dovesse arrivare anche un piccolo cedimento, non mancheranno certo le attenuanti.Il vice allenatore Andrea Ruggieri è consapevole che «la Virtus Roma è una squadra costruita per fare il salto di categoria, allenata da un coach di grande calibro come Bucchi. La coppia americana Moore-Sims ha grandissima qualità a livello offensivo. Moore è un playmaker con capacità di creare per se e di mettere in ritmo i suoi compagni. Sims è un centro di una fisicità unica con mani molto educate, non a caso miglior giocatore del nostro girone nel mese di ottobre. Il pacchetto di italiani è di tutto rispetto, composto da giocatori vincenti di grande solidità ed esperienza. Noi non stiamo benissimo fisicamente, ma la vittoria contro l’Orlandina ci dà la fiducia giusta. Ci aspettiamo una grande presenza del nostro pubblico in quel di Roma».Juan Marcos Casini constata che «andiamo a giocare contro la prima in classifica che possiede un organico interessante e coperto in tutti i ruoli. Abbiamo la certezza che sarà una partita fisica ed intensa. Non vediamo l’ora di giocare questo derby nel miglior modo possibile, consapevoli che giocare a Roma non sarà facile ma speriamo in una grande affluenza del nostro pubblico».Il coach avversario Piero Bucchi avverte che «la squadra deve avere di partita in partita la determinazione e la voglia di vincere che fino ad ora ci ha contraddistinto e di continuare ad aiutarsi in ogni momento, perché il gruppo lavora bene e in maniera compatta. Cercherei di limitare solo qualche attimo di pausa come ci è successo nel secondo quarto contro Tortona in cui abbiamo giocato praticamente solo tre minuti. Contro Rieti sarà una partita molto complicata perché ha vinto tre delle ultime quattro partite a testimonianza del fatto che viene da un momento molto positivo ed è una buona squadra. Ha cambiato gli americani rispetto a quest’estate e inserito due giocatori di provata esperienza e grande qualità. Dovremo disputare un’altra buona partita per vincere. Siamo in casa e non vogliamo fallire davanti al nostro pubblico anche se sarà una gara difficile. Essendo anche un derby ci saranno sicuramente maggiore adrenalina ed emozioni».Il capitano della Virtus, Massimo Chessa, constata che «abbiamo giocato sicuramente una buonissima prima parte di campionato: veniamo da 7 vittorie di fila, 8 successi su 9 partite e un’unica brutta sconfitta nella seconda giornata contro Bergamo. Siamo in un buonissimo momento, pieno di fiducia e stiamo giocando di squadra, siamo uniti e questo è davvero importante. A Roma si respira un’aria nuova ed essere tornati a giocare al PalaLottomatica dà una carica in più. Prima di questa stagione ci avevo sempre giocato da avversario ma avendolo come propria casa è molto emozionante e dà entusiasmo grazie a un pubblico che domenica dopo domenica cresce sempre di più. I derby sono sempre delle partite strane, soprattutto contro Rieti: negli ultimi due anni sono state sfide intense e combattute fino alla fine. Mi aspetto una partita nervosa, dovremo cercare di rimanere concentrati dal primo minuto e continuare a giocare come abbiamo fatto finora: uniti, aiutandoci l’uno con l’altro».: 7 Alibegovic, 10 Chessa, 11 Moore, 12 Sandri, 13 Baldasso, 14 Saccaggi, 15 Landi, 16 Lucarelli, 21 Sims, 33 Santiangeli. All. Bucchi.: 1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 11 Conti, 12 Gigli, 13 Adegboye, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: Ciaglia (Ce), Radaelli (Mi), Meneghini (Vr).Cassino-Eurobasket RomaOrlandina-ScafatiAgrigento-TortonaTreviglio-TrapaniLegnano-Casale MonferratoVirtus Roma 16Bergamo 14Agrigento 12Casale Monferrato, Rieti, Eurobasket Roma e Latina 10Siena 9Scafati, Trapani, Orlandina, Biella e Treviglio 8Tortona 6Legnano 4Cassino 0