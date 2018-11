RIETI - «Credo nei miei ragazzi, credo nella mia difesa e da me vedrete sempre questo tipo di gioco: non cercherò mai il fallo, ma sempre la vittoria». E’ la filosofia di coach Alessandro Rossi, che riassume così gli ultimi secondi della partita vinta contro Capo d’Orlando.



Tutti si aspettavano il fallo sull’ultima azione e invece il tecnico ha difeso, cercato e trovato la vittoria. Il 74-72 finale è il miglior premio per il pubblico e per una squadra che ha dovuto affrontare un’altra settimana segnata dagli infortuni. «Tutte le partite ormai arrivano al fotofinish – ha detto il tecnico - Non ci sono gare in cui si vince o si perde a prescindere. Complimenti a tutti per come siamo riusciti a reagire, con durezza mentale e fisica. Alla fin gli episodi risultano decisivi. Potevamo fare un piccolo allungo prima, poi loro tornati sotto con la tripla di Lucarelli e ce la siamo giocata nel finale. Credo che vincere con 5/25 da 3 e loro 8/18 è un segnale di grande carattere. Sono contento della produzione offensiva. Ci portiamo a casa i 2 punti che, in questo momento, sono molto importanti e ci danno fiducia e serenità».

Tornando sul finale, Rossi ha aggiunto: «Bellan ha fatto un tiro in tutta la gara. La scelta di non fare fallo è una scelta che io farò sempre se sono in vantaggio. Io non giocherò mai per il fallo, perché ho grande fiducia nella mia squadra e nella mia difesa. Come dicevo gli episodi sono parte del gioco e tutte le valutazioni vengono in base al risultato finale».

Il tecnico ha poi elogiato i suoi giocatori per come hanno saputo reagire all’assenza di Tomasini, ufficializzato solo a poche ore dalla gara: «Simone ha passato un calvario per tutta la settimana. La certezza della sua assenza l’abbiamo avuta stamattina, fino a ieri cercato di rimetterlo in piedi ma niente. Ad Angelo a quel punto ho chiesto un sacrificio extra e poi dovuto cercare quintetti inediti con Carenza da 3 e via di seguito. E’ stata una gara di sperimentazione e il risultato ci premia. Nel secondo quarto siamo stati bravi e forse lì dovevamo essere più attenti ad allungare in attacco e a capitalizzare. Non ce l’abbiamo fatta ma siamo andati punto a punto fino alla fine. Abbiamo cercato di prendere quello che è successo a Legnano come una lezione per migliorare in futuro e credo ci abbia dato stimoli giusti per oggi. Voglio ringraziare Toscano che ha giocato con pesanti problemi fisici. Nessuno si vuole tirare indietro ed è un segnale molto bello per la squadra».

Soddisfattissimo anche il presidente Giuseppe Cattani che ha commentato: «Vittoria dal peso specifico immenso. La sfortuna non finisce, ogni settimana ci manca sempre qualcuno e queste vittorie così sofferte che arrivano fanno bene. E’ stato un mese di emozioni fortissime, con gare finite sempre punto a punto e ci è andata bene nella maggior parte dei casi e anche oggi sono contento per come è andata».

