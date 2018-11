BONACINI CON LA NAZIONALE UNDER 20

COSI’ IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

Benfapp Capo d'Orlando

Arbitri

ALTRE GARE, IX GIORNATA

Oggi

Domani

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo l’arrivo di Adegboye al posto di Frazier la Zeus Npc non potrà più fare mercato fino al 6 gennaio, quando inizierà il ritorno, salvo aggiungere degli under. Quindi la squadra del coach Alessandro Rossi, dopo tre mesi, ha assunto il suo assetto definitivo prima di 7 gare in cui, salvo l’ultima in casa con Treviglio, affronterà tutte squadre in zona playoff, a cominciare domani quando ospiterà l’Orlandina.La Npc si potrà valutare tra un mese quando Adegboye, così come è stato per l’attuale leader silenzioso Jones, sarà in forma. Ora manca un top scorer come Frazier, talvolta troppo accentratore, mentre Adegboye, che comunque sa fare canestro, responsabilizzerà di più gli italiani, tra i quali è giunta la notizia della convocazione al raduno della nazionale under 20 del 10 e 11 dicembre a Roma per Federico Bonacini.I siciliani, appena retrocessi in A2, non puntano a un ritorno immediato in serie A, però si sono affidati a un bravo tecnico come Marco Sodini, capace di condurre Cantù lo scorso anno ai playoff malgrado la tempestosa gestione del patron russo Gerasimenko. Inoltre l’Orlandina ha allestito una delle migliori coppie di stranieri dell’A2 che sono rispettivamente primo e secondo scorer dell’ovest: la guardia Triche (25.6 punti) e l’ala forte Parks (22.5) che segnano 48 degli 86 punti di media della squadra. Per il resto gli isolani non sfruttano rotazioni lunghe e si affidano soprattutto al playmaker Laganà, all’ala piccola Lucarelli e al pivot Bruttini, terzo in doppia cifra di media (13.1) dell’Orlandina, che dalla panchina conta soprattutto sul playmaker Mei e sulla guardia Bellan. Quindi squadra compatta che ha precisi punti di riferimento negli stranieri.Per affrontare Triche, Adgboye conterà anche sull’aiuto di Casini e Conti, mentre su Parks e Bruttini, ci sarà staffetta da parte di Jones, Gigli, Carenza, Nikolic. La chiave sarà limitare la coppia Usa, e non sarà facile, senza inoltre lasciare spazio agli italiani, per cui saranno vietate le amnesie difensive come quella di domenica scorsa nel terzo quarto a Legnano.Per il coach Rossi si preannuncia una sfida difficile con un avversario temibile, come affermato in conferenza stampa: «Domenica sarà una partita complicata essendo Capo D’Orlando una delle squadre con la coppia di americani più importante del campionato. Dopo un ottimo inizio nelle ultime tre partite ha subito sconfitte dovute soprattutto alla sfortuna. Il team ha tanti punti nelle mani con due giocatori fuori per questo campionato servirà una prestazione attenta per limitarli al massimo. I siciliani hanno rotazioni corte ma non per questo sono meno pericolosi anzi, per loro è un aspetto che ha dato maggior equilibrio alla squadra. È dall’inizio dell’anno che non abbiamo continuità di allenamenti e salute fisica - prosegue Rossi - ciò è imputabile anche al caso, come la problematica di Tomasini arrivata dopo una scivolata sul parquet di Legnano. Facciamo fatica a mettere ordine ma speriamo di trovare energia motivazioni e rabbia. Per vincerà sarà fondamentale avere una grande solidità difensiva insieme ad una forte reazione caratteriale dei ragazzi, dopo gli ultimi minuti giocati a Legnano» ha concluso il coach Rossi.L’assistente Mattia Consoli conferma che la squadra «ha voglia di reagire, di farlo con l’aiuto di tutto il pubblico. Siamo consapevoli del nostro potenziale e stiamo lavorando per inserire Adegboye. Dobbiamo continuare a credere nella difesa come elemento fondamentale per il nostro ritmo. Capo ha un potenziale offensivo notevole con un ottima guida tecnica. Triche e Parks sono I loro punti di riferimenti, dobbiamo essere concentrati per 40 minuti».Il nuovo playmaker Ogooluwa Adegboye: «Sto entrando sempre più in confidenza con i compagni e sono pronto per affrontare il pubblico reatino. Capo d’Orlando è un team di livello e in settimana abbiamo studiato al meglio punti deboli e di forza dell’avversario. Speriamo di far bene perchè siamo motivati e carichi».Marco Sodini, coach dell’Orlandina, spiega che «Abbiamo affrontato la settimana con grande attenzione e determinazione, pur con diverse difficoltà di carattere medico, con Andrea Donda che non è riuscito ad allenarsi a causa di un risentimento muscolare, oltre a Mobio fermo ormai da diverse settimane. Vogliamo riprenderci dopo le tre sconfitte consecutive, ma nutriamo massimo rispetto per Rieti che è una squadra che gioca molto bene a pallacanestro. Per quanto riguarda noi, le tre parole della settimana sono state: sacrificio, coscienza e fatica».La Zeus Energy Group Rieti comunica la convocazione del giocatore Federico Bonacini, da parte del Settore Squadre Nazioni Maschili per il raduno della nazionale under 20 che si svolgerà a Roma nei giorni 10 e 11 dicembre, agli ordini di coach Andrea Capobianco.: 1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Moretti, 11 Conti, 12 Gigli, 13 Adegboye, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: 2 Bruttini, 9 Laganà, 10 Murabito, 11 Parks, 12 Mobio, 17 Mei, 20 Triche, 21 Bellan, 73 Donda, 99 Lucarelli. All. Sodini.: Dori (Ve), Chersicla (Lc), Valeriani (Fr).Latina-CassinoEurobasket Roma-BiellaSiena-LegnanoScafati-AgrigentoTrapani-BergamoTreviglio-Casale MonferratoTortona-Virtus RomaVirtus Roma 14Bergamo 12Agrigento e Casale Monferrato 10Scafati, Rieti, Eurobasket Roma, Trapani, Orlandina,Biella e Latina 8Siena 7Tortona e Treviglio 6Legnano 4Cassino 0