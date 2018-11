© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Come era prevedibile la Zeus Npc ha tesserato Ogo Adegboye, il cui provino di tre giorni ha convinto il coach Alessandro Rossi, perciò il playmaker britannico di origini nigeriane, già ex Cremona, Reggio Calabria e Forlì, esordirà domenica prossima a Legnano.Per la Npc, che ha già rimpiazzato Simic con Nikolic, Williams con Jones e ora Frazier con Adegboye, si tratterà del terzo cambiamento dall'inizio della stagione. Un piccolo record che tutti avrebbero voluto evitare.Mancino, buona visione di gioco, forte in penetrazione e anche valido dal perimetro, Adegboye è più regista rispetto a Frazier e potrebbe essere ideale nella squadra assai altruista vista nelle ultime settimane. Il regista britannico si è presentato a Rieti in buone condizioni fisiche malgrado l'anno di pausa e sicuramente, almeno per comincinciare, può dare venti minuti di qualità alla Npc.Dopo questa operazione la Npc fino al 6 gennaio può tesserare solo atleti under. Ogni altra situazione, legata in particolare alla gestione del minutaggio di Gigli, è rimandata quindi al girone di ritorno.