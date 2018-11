RIETI - Primo vero allenamento per Ogo Adegboye che sta assimilando i nuovi schemi della Zeus. Il playmaker britannico, mancino come Frazier, conferma di essere in buone condizioni atletiche. La valutazione tecnica invece richiede un po' più tempo. Ma nel complesso Adegboye si sta dimostrando abbastanza pronto. L'ultima parola spetta al coach Rossi. Forse dopo l'allenamento di domani, giovedì 15 novembre. Ultimo aggiornamento: 19:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA