IL COMUNICATO DEL CLUB

Ultimo aggiornamento: 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ogo Adegboye è in arrivo oggi a Rieti per iniziare il provino necessario a verificarne lo stato di forma dopo un anno sabbatico e capire se potrà rimpiazzare J.J. Frazier. Il primo sguardo ovviamente sarà al peso del playmaker inglese e poi alla capacità di essere il più possibile in ritmo partita. Basteranno un paio di giorni per capire, mentre la Zeus Npc valuta anche le condizioni di Gigli per capire se, eventualmente, debba diversificare obiettivi di mercato.In perfetta forma Adgboye ha fatto bene in serie A a Cremona, ha contribuito arrivando a fine stagione alla salvezza di Reggio Calabria nel 2016 mentre nel 2017 disputò un'altra ottima stagione a Forlì prima di decidere di fermarsi un anno per motivi strettamemte personali. Se in buone condizioni sembra il giocatore più adatto a rimpiazzare Frazier.La Zeus Energy Group Rieti rende noto che da oggi sarà ufficialmente in prova il britannico Stephen Ogooluwa Adegboye. “Ogo” è un playmaker di 186 cm per 82 kg classe 1987. Nigeriano naturalizzato britannico, Adegboye è di formazione americana essendo cresciuto cestisticamente nelle fila del Findlay College Prep School mentre nel ciclo universitario ha militato tra il Lamar Community College e la St. Bonaventure University.Per la Gran Bretagna ha vestito la maglia della nazionale in due edizioni degli Europei, nel 2011 e nel 2013.Dopo aver viaggiato tra Cipro e Grecia in Italia ha al suo attivo varie esperienze con le maglie tra le altre di Caserta, Cremona, Reggio Calabria e Forlì.Da oggi, dopo il superamento della visita medica, inizierà ad allenarsi con la Zeus Energy Group Rieti.