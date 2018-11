© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In occasione della partecipazione della Zeus Npc a settembre al trofeo Elio Pentassuglia, una copia della Coppa Korac vinta dalla Amg Sebastiani Arrigoni nel 1980 è stata donata alla sorella del coach scomparso esattamente trenta anni fa (nella foto la consegna da parte del presidente Giuseppe Cattani insieme a Tullio Marino, presidente del New Basket Brindisi) da parte dell’associazione Amici di Peppe, presieduta da Carlo Nerici, organizzatrice del trofeo in memoria di Giuseppe Gasperini che si disputa ogni anno a Rieti e al quale ha partecipato a sua volta la formazione pugliese.Proprio durante il torneo al PalaSojourner alcune vecchie glorie dell’Arrigoni vincitrice della Korac, presenti e non al torneo, hanno saputo della possibilità di avere una replica del trofeo da loro conquistato e così Gianfranco Sanesi, Antonio Olivieri, Pino Danzi, Alberto Scodavolpe, Claudio Di Fazi, Luigi Simeoni, che era il vice allenatore, hanno potuto ricevere il loro ricordo.Ovviamente anche alcuni tifosi reduci dalla storica trasferta a Liegi del 26 marzo 1980, affrontata in autobus, hanno richiesto una copia in ricordo anche del loro eroico viaggio, come pure altri che semplicemente seguirono la radiocronaca della finale commentata da Zeno Fioritoni su TeleRadio Sabina 2000 e che poi festeggiarono Willie Sojourner, Lee Johnson e compagni al loro ritorno, affacciati dal balcone dell’allora sindaco Ettore Saletti. Una simpatica iniziativa e un prezioso souvenir destinato a diventare un oggetto del desiderio per altri ex giocatori e tifosi reatini doc.