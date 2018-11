SERVIZIO COMPLETO SULL'EDIZIONE CARTACEA DI OGGI 8 NOVEMBRE

RIETI - Roster ridotto all'osso per la Zeus Energy Rieti. Il capitano Angelo Gigli ha accusato problemi alla schiena che ne limiteranno l'utilizzo per le prossime settimane. Guai fisici anche per la coppia di esterni Tomasini-Toscano, mentre ieri si sono bloccati anche Bonacini e Nikolic. Cinque infortunati in totale, che mettono il coach Alessandro Rossi in seria difficoltà per la sfida contro Latina di domenica prossima al PalaSojourner. Quintetto tutto da inventare, con l'unica nota positiva che riguarda il probabile rientro di Alberto Conti che potrebbe fare il suo esordio in campionato proprio domenica dopo la frattura del dito rimediata in pre campionato. La società intanto continua ad essere attiva sul mercato alla ricerca del sostituto di JJ Frazier e la speranza è che già oggi si possa chiudere un trattativa.