RIETI - Ogooluwa Adegboye è pronto a decollare da Londra per venire in prova a Rieti, se le ultime ricerche di un playmaker già in attività da parte della Zeus Energy Group Npc andranno a vuoto. Il motivo principale del provino, dal momento che il giocatore inglese è ben noto in Italia, è l'anno di pausa che si è preso per motivi strettamente personali. Nulla dunque che riguardi problemi fisici.Adegboye (1.82, 1987) è più propriamente un playmaker rispetto a Adam Sollazzo e Daryl Jackson, che dovrebbero adattarsi al ruolo, per cui, essendo inamovibile Raivio da Bayreuth, così come Pepper da Cassino (altro giocatore fuori ruolo), mentre non convince l'estone Veideman (ex Udine) ora in patria ma liberabile, se non salteranno altre novità dell'ultima ora, potrebbe arrivare in prova a Rieti in settimana, a mostrare più che altro in quali condizioni di forma sia.Uscito da San Bonaventure nel 2011, e dopo un paio di stagioni a Cipro, come spesso accade per i giocatori transitati in quell'isola, il passaggio successivo di Adegboye è stato in Grecia dove nel 2014/15 ha avuto una buona stagione all'Aris. L'anno dopo l'approdo in A1 a Cremona (9 punti di media), il passaggio nella stessa stagione prima a Caserta (7.5 punti) per chiudere in A2 da febbraio in poi Reggio Calabria e condurla alla salvezza nei playout (15 punti, 3.2 rimbalzi e 3.3 assist a partita). Nel 2016/17 c'è il ritorno in A1 greca al Kymis (11.2 punti, 3.5 rimbalzi, 3.5 assist) per poi andare a febbraio a Forlì e giocare 18 gare a 16.2 punti, 3.8 rimbalzi e 3.3 assist ad allacciata di scarpe.Dunque un giocatore che ha fatto molto bene in A2 e di cui andrebbe solo verificata la condizione fisica dopo la personale scelta di saltare il 2017/18. Se l'eventuale provino andasse bene, dal momento che la sua ultima squadra è stata Forlì, non ci sarebbero ritardi a ottenere il nullaosta, come invece potrebbe avvenire richiedendolo a un club straniero, per cui si potrebbe riuscire a tesserare Adegboye anche in tempo per per il match di domenica al PalaSojourner contro Latina. Ma prima di tutto questo occorrerà vedere se e quando arriverà.