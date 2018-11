COSI’ IN CAMPO

RIETI - Trasferta ricca di incognite quella di domani a Tortona per Zeus Energy Group Npc. Tra i piemontesi si registrano infortuni di Spizzichini, Garri, Ganeto e Stefanelli e, a parte quest’ultimo, dei primi tre non si sa chi potrà essere recuperato. Anche per questo Tortona ha appena ingaggiato la guardia Viglianisi.Rieti invece sarà priva di Conti, dovrebbe essere l’ultima gara prima del rientro, e soprattutto del sostituto di Frazier. Non è una bella prospettiva per Bonacini, Casini e Tomasini che devono affrontare la regia di Knowles. Però il coach Alessandro Rossi si dovrà arrangiare in qualche modo sperando che dalla prossima gara, al PalaSojourner contro Latina, ci sia un nuovo elemento. Ma chi?Dopo una settimana di ricerche e sondaggi dei vari Adgeboye, Jackson, Veideman, Pepper, aggiungendo pure Adam Sollazzo (ex Orzinuovi), il giocatore migliore possibile resta Nik Raivio, non facile da prelevare da Bayreuth, dove però non sta brillando (2.5 punti di media in circa 16 minuti di impiego a gara). La Npc sta meditando un ulteriore sforzo economico per riuscirci, ma se ne parlerà da lunedì.Quanto a Tortona, se Rieti difenderà come a Casale Monferrato, non solo sugli esterni ma anche sull’esuberante ala-pivot Tuoyo, le chances di giocarsela fino in fondo ci sono tutte, a patto però di segnare più dei 55 punti di domenica scorsa. Servirà dunque grande equilibrio tra difesa e attacco. Molto dipenderà anche dalle defezioni degli avversari a da chi riusciranno a schierare in campo. Ma se la Npc andrà a Tortona pensando di speculare sulle eventuali disgrazie altrui avrà già perso in partenza.L’assistente Andrea Ruggieri rileva che «Tortona è una squadra costruita per vincere. Ultimamente ha avuto un po’ di problemi fisici e di salute. Per questo Viglianisi è arrivato a dare un grosso contributo alla squadra. Nelle ultime gare con Scafati e Trapani hanno dimostrato grande aggressività sia in difesa che in attacco e tanta voglia di coinvolgersi. Proveremo a disputare una partita di carattere, come dimostrato in gran parte del match a Casale».Per Daniele Toscano «Domani, nonostante le defezioni da entrambe le parti, dovremo mettere in campo tutta la nostra voglia di vincere. La settimana di allenamenti è stata intensa e sicuramente non facile ma le motivazioni del gruppo, sempre più coeso, ci permettono di lavorare anche in situazioni difficili. Vincere in trasferta ci darebbe la carica in più che ci serve adesso».Il coach avversario Marco Ramondino spiega che «A Trapani la squadra ha dato ottimi segnali riguardo all’atteggiamento e al tipo di prestazione che speriamo di potere proporre con continuità nel corso della stagione. In questa settimana abbiamo lavorato con un buon livello di attenzione, cercando di acquisire sempre maggiore consapevolezza sui punti di forza della squadra. Rieti ha un mix di giocatori di esperienza e di giovani in ascesa: ci aspettiamo una partita di grande durezza e fisicità in cui dovremo farci trovare pronti nell’individuare la strategia tecnico-tattica migliore per il tipo di gara».Per Brett Blizzard «La sconfitta di Trapani ci ha lasciato rabbia per una gara persa solo nel finale. Credo che abbiamo disputato un buon incontro, nonostante gli infortuni che hanno accorciato le nostre rotazioni, però stiamo crescendo come squadra nelle difficoltà. Veniamo da una settimana particolare in cui abbiamo lavorato molto sulla cura dei dettagli in vista delle prossime gare: l’importante è rimanere concentrati e continuare a migliorare in vista del prosieguo della stagione. Contro Rieti sarà importante pensare azione dopo azione, focalizzandoci sulla nostra pallacanestro e a togliere ai nostri avversari i loro punti di forza».: 2 Knowles, 4 Tuoyo, 5 Viglianisi, 7 Alibegovic, 10 Ganeto, 11 Blizzard, 13 Ndoja, 15 Garri, 31 Gergati, 34 Spizzichini. All. Ramondino.: 1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Moretti, 12 Gigli, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: Ciaglia (Ce), Capurro (Rc) e Capozziello (Br).Treviglio-Eurobasket Roma: 92-62Scafati-LatinaLegnano-BiellaOrlandina-BergamoAgrigento-CassinoSiena-TrapaniVirtus Roma-Casale MonferratoCasale Monferrato, Agrigento, Virtus Roma e Orlandina 8Bergamo, Latina, Trapani ed Eurobasket Roma* 6Scafati, Rieti, Biella e Treviglio* 4Siena 3Legnano e Tortona 2Cassino 0* una partita in più