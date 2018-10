RIETI - Sarà Lino Lardo il sostituto di Marco Calvani, appena dimessosi a Scafati. Non ha dunque perso tempo il club campano scegliendo come sostituto il tecnico della promozione in serie A1 della Nuova Sebastiani nel 2007.



Scafati giocherà a Rieti il 23 dicembre e sarà la prima volta in cui Lardo rimetterà piede al PalaSojourner dopo aver portato alla salvezza in A1 nel 2009 la Nsb, successivamente sparita dopo l'inutile trasferimento a Napoli.



Dopo ben nove anni sarà sicuramente un momento di nostalgia e ricordi per i tifosi reatini, almeno fino alla palla a due. Poi che vinca il migliore.