© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una sconfitta che brucia, soprattutto perché arrivata dopo tre quarti giocati alla pari. E’ quello che emerge dalle parole del coach Alessandro Rossi nella sala stampa del PalaFerraris, dopo la gara persa contro Casale Monferrato. I padroni di casa sono considerati una delle corazzate del torneo e la Zeus Energy, per di più, è scesa in terra piemontese senza JJ Frazier.«Sapevamo di venire a giocare una partita particolarmente difficile sia per le nostre condizioni – ha detto il tecnico - che per le qualità dell’avversario. Per larghi tratti della partita siamo stati bravissimi ad interpretare il match e a capire cosa dovessimo fare per contenere le loro doti offensive. Abbiamo concesso molti secondi tiri ma siamo stati bravi a rimanere aggrappati ad ogni strappo tentato da Casale. Nel finale abbiamo perso lucidità in attacco, chiaramente è diventato difficile giocare e Casale è stata brava nel concretizzare il nostro blackout offensivo dell’ultimo quarto». Poca lucidità nel finale: è questa una delle chiavi della sconfitta secondo Rossi che ora avrà una settimana per preparare la prossima, difficile trasferta ancora in terra piemontese, stavolta in casa di Tortona. Altra squadra accreditata per una postazione di vertice, ma che ha avuto qualche difficoltà in questa fase iniziale: i piemontesi hanno solo 2 punti in classifica e oggi sono stati sconfitti a Trapani. Nessun commento nel dopogara sull’episodio che ha portato all’espulsione del tecnico.Da domani, lunedì 29 ottobre, intanto si comincerà anche a sondare il mercato per il sostituto di JJ Frazier: l’americano nella mattinata sarà operato in una clinica romana, dove sarà accompagnato dal direttore sportivo Gianluca Martini e da altri membri dello staff amarantoceleste. Una volta passata l’operazione sarà possibile stabilire tempi e modalità di recupero.