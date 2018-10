IL TABELLINO

RIETI - La Zeus Energy sfiora l’impresa a Casale Monferrato, ma si deve inchinare ad una delle favorite per la vittoria del campionato. Al PalaFerraris finisce 70-55 la prima gara che Rieti ha giocato senza JJ Frazier.Partita equilibratissima per oltre 3 quarti di gioco, risolta dai padroni di casa nell’ultimo periodo, complice anche una chiamata arbitrale quantomeno contestabile che è costata l’espulsione a coach Alessandro Rossi. Quando mancavano circa 4’ alla fine dell’incontro, con Casale avanti di 8, Toscano finisce a terra toccato da Musso. Il giocatore reatino reagisce con un calcetto (che non va a bersaglio) e si prende un antisportivo. Rossi protesta in maniera veemente e si becca tecnico ed espulsione con Musso che va in lunetta per 4 liberi e palla in mano.Arriva lì l’allungo sul 58-48 per Casale che, di fatto, chiude l’incontro. Rieti esce comunque dal campo a testa altissima, con un Bobby Jones che è stato il migliore in campo con 21 punti e 7 rimbalzi, seguito da un ottimo Tomasini che ne ha messi dentro 18. A livello difensivo la Npc ha sfoggiato una prestazione maiuscola, ma in attacco è mancato più di qualcosa: oltre ai due già citati, nessuno dei reatini è andato in doppia cifra, con Toscano che ha messo 6 punti, Gigli 4, Bonacini, Nikolic e Carenza 2. Troppo poco per far fronte alla pesantissima assenza di un terminale offensivo come Frazier.: Tinsley 4(2/6, 0/2), Musso 11(2/2, 1/5), Martinoni 13(5/8, 1/4), Pinkins 17(2/7, 3/9), Valentini 7(0/1, 2/5), Cesana 2(0/3, 0/1), Denegri 12(3/6, 2/6), Battistini, Cattapan 4(2/3 da 2), n.e. All. Ferrari: Tomasini 18(5/10, 2/4), Jones 21(4/10, 3/6), Toscano 6(3/8 da 2), Gigli 4(2/3, 0/1), Casini (0/3, 0/3), Carenza 2(1/2, 0/2), Nikolic 2(1/1, 0/1), Bonacini 2(1/3, 0/1), Berrettoni, Moretti n.e. All. Rossi.Scrima (Cz), Marota (Ap), Tarascio (Sr).: Tiri da 3 Rieti 9/32, Casale 5/18. Tiri liberi Rieti 11/15, Casale 6/9. 5 falli: nessuno.