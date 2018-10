COSI’ IN CAMPO

Novipiù Casale Monferrato

Zeus Npc

Arbitri

CLASSIFICA

ALTRE GARE, V GIORNATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Zeus Npc domani, domenica 28 ottobre, tenta l'impresa sull'insidioso campo di Casale Monferrato. Intanto il club dà la caccia al sostituto di Frazier (che dovrà essere operato a un piede). Si cerca un giocatore a gettone per tre mesi, e visto che non si intravedono tagli di playmaker statunitensi già vistati nella corrente stagione, si dovrà andare su un comunitario, anche Usa con passaporto Bosman A.Tra i primi nomi segnalati ci sono quelli di Ogo Adegboye, passaporto inglese, ex Caserta, Cremona, Reggio Calabria ma fermo nel 2017/18. Quindi Joshua Jackson, guardia 33enne di passaporto maltese, ma non è un regista puro, il greco Nontas Papantoniou, 28enne del Paok Salonicco, Pablo Perez (21 anni, Manresa). Fuori portata Rok Stipcevic, ex Sassari, giocatore abitualmente nelle coppe europee.Vista la caratura di Frazier, alla Npc serve comunque un giocatore che faccia la differenza e, considerando la difficoltà delle trasferte di domani e di Tortona domenica prossima, dove una sconfitta non sarebbe un dramma, si dovrà sondare il mercato con calma per trovare qualcosa di buona per l’11 novembre quando arriverà Latina al PalaSojourner.Intanto il coach Alessandro Rossi dovrà arrangiarsi domani a Casale Monferrato alternando in regia Tomasini e Casini. Si va quindi in Piemonte senza avere alcunché da perdere contro una delle attuali sei capolista, nonché ex finalista nei playoff la scorsa stagione e che pare non aver sofferto il cambio in panchina tra Ferrari e Ramondino, andato intanto a risollevare le sorti dell’ambiziosa Tortona, successiva trasferta della Npc. Un brutto cliente per Rieti che, al di là dell’infortunio di Frazier, si trova scoperta in regia più di quanto immaginasse poiché Bonacini è ancora acerbo, come pure il lungo Nikolic. Difesa dura e ritmo basso saranno gli obiettivi da seguire per restare almeno in partita, sapendo però di poter contare sul concreto apporto di Tomasini, Toscano e Carenza, mentre più che mai serviranno ulteriori progressi di forma da Jones. Il tutto per supportare un Gigli fino a oggi poco incisivo in attacco (4.3 punti).L’assistente allenatore Andrea Ruggieri è consapevole che «Quella di domani sarà sicuramente una partita molto difficile, contro una squadra che torna tra le mura amiche dopo una sconfitta a Trapani. Casale gioca una pallacanestro di grande ritmo offensivo e solidità difensiva. Dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto nelle ultime partite, dalla nostra aggressività e grinta agonistica. Come sempre daremo il massimo fino alla fine».Per il direttore sportivo Gianluca Martini «Purtroppo JJ Frazier sarà assente almeno fino a gennaio. Detto questo, non troviamo scusanti, non ci piace piangerci addosso e quindi nonostante la grande sfortuna andremo a Casale a giocarcela a testa alta, consapevoli che affronteremo uno dei top team della categoria, da sempre ai massimi livelli. Nonostante i grandi cambiamenti stanno dando continuità al lavoro degli ultimi anni basandosi su un nucleo consolidato di italiani giovani, di qualità e due ottimi stranieri dove Pinkins è già sugli scudi e il perno dell’attacco. Partita non facile chiaramente, ma andiamo senza paura e cercheremo di farcela anche per chi non ci sarà».Gianmarco Di Matteo (assistente di Casaleore): «Arriviamo alla fine di una settimana molto intensa: domeani giocheremo la terza partita in sette giorni. Rieti è un avversario che in questo momento è in forma e in striscia positiva dopo le vittorie con Trapani e Cassino. Abbiamo avuto solo due giorni veri per preparare la partita e contiamo di arrivare mentalmente e fisicamente preparati a domenica».La guardia Luca Cesana conferma che «la squadra è desiderosa di riscatto perché abbiamo voglia di rifarci dopo la sconfitta a Trapani. Rieti è una squadra difficile ed esperta: ora abbiamo due giorni per preparare la partita e domenica aspettiamo tutti i tifosi per tornare sulla retta via della vittoria».: 2 Tinsley, 5 Musso, 6 Denegri, 9 Cesana, 9 Valentini, 12 Battistini, 14 Martinoni, Pinkins, 18 Cattapan, 35 Lazzeri. All. Ferrari: 1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Moretti, 12 Gigli, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: Scrima (Cz), Marota (Ap), Tarascio (Sr).Bergamo, Casale Monferrato, Agrigento, Virtus Roma, Orlandina e Latina 6.Scafati, Eurobasket Roma, Rieti e Trapani 4Biella, Legnano, Tortona e Treviglio 2.Siena 1Cassino 0.Oggi:Ferentino-ScafatiDomani:Cassino-SienaLegnano-OrlandinaBiella-TreviglioBergamo-AgrigentoTrapani-TortonaLatina-Virtus Roma