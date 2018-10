COSI’ IN CAMPO

RIETI - Questa sera (PalaSojourner, ore 20.30) esaurito il momento dei ricordi e della nostalgia suscitati dal ritorno da avversari di Dalton Pepper e Simone Bagnoli - ex Virtus, Nuova Sebastiani Basket, Rieti Basket Club e Npc: in pratica tutta la storia della pallacanestro reatina dal 2000 in poi – il cuore della Zeus Energy Group Npc, dopo il momentaneo intenerimento dovuto ai ricordi, dovrà subito indurirsi, dimenticare tutto e concentrarsi per vincere e proseguire il nuovo processo di crescita intrapreso dall’inserimento di Nikolic e Jones.Davanti c’è una squadra ancora a zero punti ma che ha affrontato tre avversarie (Virtus Roma, Casale Monferrato e Orlandina) candidate ai playoff, che ha impegnato fino alla termine e anche oltre (overtime contro i piemontesi) prima di cedere. I ciociari hanno un grande potenziale offensivo: segnano oltre 82 punti di media ma ne hanno subiti 93 poiché giocano a ritmi elevati e forse difendono con meno intensità per preservare dai falli il loro ottimo quintetto base completato dal playmaker Jackson, dall’ala Raucci e dall’ala forte Ingrosso.Da parte sua la Npc può opporre innanzitutto una difesa che potrebbe essere il marchio di fabbrica di questa stagione, dopo ciò che ha mostrato nel secondo tempo contro Trapani, e un maggior numero di individualità, soprattutto grazie a una panchina più profonda rispetto a quella di Cassino. L’importante in ogni caso sarà non sottovalutare mai gli ospiti e non farli entrare in ritmo per evitare che i suoi cinque super attaccanti prendano fiducia perché poi sarà difficile fermarli.L’assistente Mattia Consoli spiega che «affrontiamo una squadra che ha una classifica bugiarda, che ha espresso un gioco offensivo dai ritmi alti e dal grande altruismo da parte del gruppo di italiani, nei confronti della coppia d’oltreoceano. Bagnoli, Raucci, Paolin, Ingrosso e Castelluccia stanno dimostrando offensivamente di avere coraggio e faccia tosta. Dovremo saper gestire i ritmi a disputare una gara di energia e atteggiamento. Vogliamo continuare tutti insieme a dimostrare di poter essere un gran bel gruppo».Per l’ala forte Giovanni Carenza «Sicuramente sarà una partita molto difficile e insidiosa, contro una squadra che ha dato filo da torcere a tutte e tre le avversarie con cui ha giocato, tra cui anche Casale, che ha portato all’overtime. Sono alla ricerca della prima vittoria, quindi verranno a Rieti con il coltello tra i denti. Dovremo riuscire a sfruttare l’entusiasmo e la fiducia della prima vittoria nel modo giusto: ciò vuol dire essere ancora più concentrati e determinati ad affrontare la partita con l’atteggiamento giusto e imporre il nostro gioco sin dal primo minuto. Sarà importante anche il supporto dei nostri tifosi come nelle ultime gare, per poter portare a casa un risultato positivo tutti insieme».Luca Vettese, coach di Cassino: «Veniamo da tre settimane dove sicuramente non abbiamo prodotto in termini di punti quello che ci aspettavamo. Abbiamo disputato delle gare alla pari con tutte le nostre dirette concorrenti, che ambiscono a obiettivi sicuramente più importanti rispetto ai nostri. In questo campionato però non conta fare solo delle buone partite, ma è fondamentale portare a casa punti e noi a oggi ancora non lo abbiamo fatto. Un po’ per colpa nostra, un po’ per colpa di agenti esterni che non dipendono direttamente dal nostro controllo, abbiamo in questo momento l’obbligo di incominciare a raccogliere i frutti del duro lavoro a cui siamo stati sottoposti in questi mesi. I ragazzi da un punto di vista fisico non hanno più giustificazioni. Siamo tutti al 110%. Non voglio alibi, né scusanti, ci aspetta un duro incontro contro una formazione importante e di categoria come Rieti con il quale dobbiamo dare l’anima e sputare sangue per portare a casa i primi due punti di questa stagione. Come ho detto già sabato dopo la partita forniremo al nostro roster i giusti strumenti per far fronte a questo momento di difficoltà e cureremo come abbiamo sempre fatto ogni cosa nei minimi particolari. Cercheremo di migliorare la difesa che è stata senza dubbio il tasto dolente di queste prime tre uscite e spero che i nostri ragazzi riescano a essere costanti da un punto di vista di attenzione e di rendimento per tornare a Cassino col bottino pieno. Guardando in casa Rieti, dovremo cercare di limitare il più possibile l’asse Frazier-Jones, senza dimenticare l’importante parco italiani di cui dispone coach Rossi. Spero di ritrovare in campo il miglior Bagnoli, perché in queste partite abbiamo tremendamente bisogno di un leader carismatico e di notevole impatto tecnico come lui».Per il playmaker Antino Jackson «la stagione è appena iniziata, siamo una squadra nuova, con delle nuove alchimie da trovare ed è comprensibile pagare un pochino lo scotto di essere una realtà giovane ed emergente. Nonostante tutto, però, abbiamo disputato delle ottime partite contro delle formazioni importanti e blasonate. Da un punto di vista personale non sono pienamente soddisfatto, so di non essere stato perfetto, ma non ho intenzione, insieme a tutti i miei compagni, di continuare a perdere. Dobbiamo fare tutti un passo verso l’altro per superare questo momento e per diventare una vera squadra. Sono io il primo a essere consapevole di dover giocare in maniera migliore comeplaymaker, ma invito tutti a dare di più a livello individuale sia per sé stessi, che per la squadra. L’obiettivo deve essere ripartire come gruppo e arrivare alla prima vittoria stagionale, perché è solo sbloccandosi mentalmente che la nostra stagione può assumere una nuova fisionomia. Sono sicuro che le annate sportive non finiscono mai come sono iniziate, e lo scorso anno nel mio ultimo campionato al college siamo partiti con 3 vittorie e 8 sconfitte nelle prime 11 partite, per poi collezionare 9 vittorie consecutive. Eravamo diventati una cosa sola come gruppo: ognuno con il tempo ha capito il suo ruolo e tutti, e dico tutti, siamo migliorati sia da un punto di vista individuale che da un punto di vista di squadra. Quindi nessun dramma! Bisogna mantenere la calma, il sangue freddo e ripartire con la consapevolezza delle nostre qualità per vincere mercoledì».: 1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Moretti, 12 Gigli, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 30 Frazier, 32 Bonacini. All. Rossi.: 00 Masciarelli, 1 Ingrosso, 3 Jackson, 6 Castelluccia, 10 Paolin, 11 De Ninno, 13 Bagnoli, 15 Bianchi, 20 Raucci, 32 Pepper. All. Vettese.: Longobucco e Buttinelli (Rm), Bramante (Vr).Bergamo e Casale Monferrato 6Agrigento, Latina, Scafati, Eurobasket Roma, Virtus Roma e Orlandina 4.Biella, Rieti, Legnano e Trapani 2.Siena 1Cassino, Tortona e Treviglio 0.Tortona-ScafatiVirtus Roma-Eurobasket RomaTrapani-Casale MonferratoOrlandina-BiellaSiena-LatinaTreviglio-BergamoAgrigento-Legnano