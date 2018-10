COSI’ IN CAMPO

RIETI - Al netto del playoff che valse la promozione della Nuova Sebastiani in serie A2 nel 2004, da quanco la Zeus Energy Group Npc è salita a sua volta in A2 dieci anni dopo, nel 2014, la sfida con Trapani nelle prime battute di campionato ha in qualche modo influito sul prosieguo della stagione dei reatini e questa sera (ore 21, PalaSojourner) non potrebbe essere diversamente.Una vittoria infatti non solo eliminerebbe lo zero dalla classifica ma confermerebbe che la Npc è in progresso e che le precedenti due sconfitte sono state solo conseguenza di un rallentamento della crescita della squadra dovuti a infortuni vari e al cambio di Williams con Jones, arrivato in ritardo di forma. Una sconfitta invece, più che una crisi, dato che le ragioni sarebbero più meno le stesse appena elencate, imposterebbe però molto più in salita il cammino della squadra di Alessandro Rossi, costringendola a invertire assolutamente la tendenza mercoledì prossimo,sempre a Rieti, contro Cassino degli ex Bagnoli e Pepper, prima della difficile trasferta a Casale Monferrato.Non sarà una gara facile ma, grazie anche alla benedizione di Willie Sojourner, del quale ricorre purtroppo il tredicesimo anniversario della scomparsa nel tragico incicente d'auto sulla terminillese, la Npc spera di vincere e di onorarne la memoria.L’assistente Andrea Ruggieri sottolinea che «Trapani è una squadra con tanti punti nelle mani, 86 di media nelle prime due uscite. Sono molto pericolosi da dietro l’arco dei 3 punti con Ayers, Marulli e Artioli e allo stesso tempo hanno grande presenza in area grazie a Renzi, uno dei migliori centri del campionato. In cabina di regia c’è Clarke, lo scorso anno a Pesaro in Serie A. Pullazi, proveniente da una grande stagione a Legnano per dare una doppia dimensione. Dalla panchina arriverà grande fisicità, dal riconfermato Mollura al giovane Nwohuocha. Infine Czumbel e Miaschi sono due giovani prospetti a livello europeo».Per Simone Tomasini, che resta in dubbio per la sfida di stasera a causa di un attacco influenzale «La parola chiave sarà vincere. Andremo in campo con un solo obiettivo, quello di ottenere la vittoria di fronte al nostro pubblico. Trapani è un avversario temibile e come sempre sarà una sfida difficile ma siamo pronti. I siciliani poggiano molto la palla sotto canestro a Renzi, dobbiamo riuscire a limitarli, non possiamo sbagliare».Fabrizio Canella assistente di Trapani spiega che «Rieti è una squadra costruita per fare molto bene e questo inizio di campionato è stato bugiardo. Possono contare su due americani tra i più forti della categoria e su una batteria di italiani di talento che permette loro di avere moltissime varianti tattiche. Da parte nostra dobbiamo ripartire dagli ultimi due quarti giocati a Latina quando siamo riusciti ad esprimere buona aggressività e, allo stesso tempo, non dovremo avere alcun calo di concentrazione poiché una squadra come Rieti non ci permetterebbe di recuperare».«Dopo la sconfitta di Latina il rammarico è tanto – dichiara Giorgio Artioli - Nella prima metà gara eravamo un po’ disuniti ma poi ci eravamo ripresi alla grande e alla fine credevo che avremmo vinto. Siamo una squadra giovane, con grandi motivazioni e sono certo che cresceremo molto. Rieti è una squadra che ha raccolto meno di quello che avrebbe potuto. Sarà una partita durissima sia per la bravura dell’avversario che per il calore del loro pubblico. Per noi sarà la seconda trasferta consecutiva vogliamo dimostrare di poter fare bene anche fuori casa».: 1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Moretti, 12 Gigli, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 30 Frazier, 32 Bonacini. All. Rossi.: 5 Renzi, 9 Artioli, 11 Miaschi, 14 Czumbel, 14 Clarke, 18 Mollura, 22 Marulli, 25 Nwohuocha, 42 Ayers, 55 Pullazi. All. Parente.: Beneduce (Ce), Yang Yao (Vr) e Puccini (Ge).Bergamo, Casale Monferrato, Agrigento 4Latina, Scafati, Trapani, Eurobasket Roma, Virtus Roma, Biella, Orlandina e Legnano 2Siena 1Rieti, Cassino, Tortona e Treviglio 0Cassino-OrlandinaBergamo-EegnanoEurobasket-AgrigentoLatina-TortonaBiella-Virtus RomaScafati-TreviglioCasale Monferrato-Siena