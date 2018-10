© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Difficile da digerire la sconfitta della Zeus Npc a Siena per 87-84 dopo un supplementare ma anche dopo aver condotto anche di 15 punti. Per Coach Rossi è stata una partita con molto amaro in bocca: «Abbiamo condotto sempre e abbiamo perso per la poca lucidità nella gestione dell’aggressività dell’avversario. Non siamo riusciti ad un certo punto a muovere il pallone e a giocare insieme come fatto per tutta la partita. Inoltre, Siena è venuta fuori credendoci e le va dato merito del fatto che hanno cercato la vittoria fino alla fine. Ovviamente sentivamo di aver fatto tanto per portarla a casa ma non è bastato. A differenza dell’incontro con Biella dove ci siamo spenti molto prima oggi è successo solo sul finale quindi c’è una crescita. La squadra ha giocato una partita coraggiosa e sotto questo punto di vista non possiamo rimproverargli nulla ma dobbiamo evitare la rimonta e dobbiamo lavorare ancora su questo».