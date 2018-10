COSI’ IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

RIETI - Per puntare alla terza vittoria consecutiva al PalaEstra sulla Mens Sana Siena, reduce dall’impresa di Tortona, la Zeus Energy Group Npc conta innanzitutto sui progressi di Jones, sul miglior inserimento di Nikolic, e su un migliore stato di salute generale, salvo Bonacini, per allenarsi a dovere rispetto alla settimana precedente alla sconfitta interna contro Biella.Siena, in seguito a una penalizzazione maturata la scorsa stagione è ancora a -1 in classifica malgrado la incredibile vittoria in rimonta a Tortona, una delle favorite del campionato insieme alla Virtus Roma, e punta a tornare al segno positivo. La Zeus invece è in credito con la sfortuna che per vari motivi non le ha permesso di essere al completo e al meglio per lo sventurato esordio casalingo contro Biella. La voglia di riscatto è tanta e sicuramente gli uomini del coach Alessandro Rossi sono comunque in crescita.Fondamentale il recupero di Jones per spalleggiare Gigli sotto canestro contro la temibile coppia Pacher-Poletti. Potrebbe invece essere favorevole a Rieti duello in regia tra Frazier e Marino per cui, se lunghi e playmaker faranno la loro parte, il vero ago della bilancia potrebbe essere la tenuta di Tomasini e Toscano contro la coppia di esterni Morais e Ranuzzi che può mettere sulla bilancia maggior fisicità e mestiere, per cui di sicuro servirà anche un Casini più incisivo rispetto a domenica scorsa. Dalla panchina, in attesa del recupero tra un mese di Conti, Carenza dovrà bilanciare l’efficaci di Lupusor, il quale potrebbe anche partire in quintetto base, mentre Bonacini e Nikolic, almeno per ora sembrano perdere qualcosa nel confronto coi vari Prandin, Sanguinetti, Radonjic e Cepic.Per il coach Rossi «Sarà una partita difficile perché giocheremo con una squadra galvanizzata con l’ultimo successo contro Tortona. Noi abbiamo analizzato al meglio quello che è accaduto domenica scorsa, soprattutto nel finale della partita e andiamo a Siena provando a giocare una partita di scelte perché l’avversario è una squadra molto pericolosa perimetralmente. La qualità dell’allenamento è stata in crescita anche se abbiamo ancora problemi fisici evidenti, infatti Bonacini ad oggi non si è allenato e alcuni giocatori come Casini e Frazier si sono fermati in settimana per l’influenza. Dobbiamo stringere i denti ed andare oltre la difficoltà e la fatica. Ho visto una crescita in settimana che spero venga confermata nella partita di domenica».Per l’assistant coach della Npc, Mattia Consoli: «Affrontiamo una squadra galvanizzata dalla rimonta a Tortona, allenata da un top coach per l’A2 ma soprattutto con un roster pieno di qualità individuale al servizio della squadra. Andiamo convinti dei nostri mezzi e di essere un gruppo compatto, abbiamo una gran voglia di dimostrarlo e di continuare a crescere. Sarà una gara piena d’insidie ma siamo pronti a ogni evenienza e puntiamo a rimanere coesi per 40 minuti, squadra e staff».Juan Marcos Casini conferma che «Domenica non sarà una partita facile, anche perché Siena viene da una bella vittoria contro Tortona. Affrontiamo una squadra che gioca a ritmi molto elevati con ottimi giocatori e dopo l’esordio vorranno confermare in casa quanto valgono e saranno particolarmente incentivati dal PalaEstra. Da parte nostra ovviamente vogliamo una rivincita per ripartire con un’altra marcia. La settimana di allenamenti è stata molto intensa e particolarmente dura proprio in vista della difficile trasferta dove andremo a giocarcela fino alla fine».Federico Campanella, vice allenatore di Siena: «La squadra si è allenata bene, con entusiasmo. La vittoria di Tortona, anche per come è arrivata, è stata una grande iniezione di fiducia e una presa di coscienza delle nostre capacità. Rieti ha un giocatore importante come Jones e avrà voglia di rivalsa per aver perso la prima in casa con Biella dopo aver condotto il match per 30 minuti. Ci aspettiamo una squadra che vorrà dimostrare a se stessa, in primis, che quello è stato un passo falso. So inoltre che le sfide con Rieti sono molto calde e dunque la partita di domenica per noi è un’occasione per consolidare il nostro status attuale senza cadere nelle trappole che la Npc ci farà trovare sul campo».Per il playmaker e capitano Tommaso Marino: «La partita con Tortona è stata di quelle che rimangono impresse per un po’ di tempo, l’abbiamo vinta alla fine rimanendo aggrappati in maniera incredibile agli avversari e ci ha lasciato grande positività. Domenica contro Rieti è la prima in casa e ci sarà un’atmosfera particolare ma la Mens Sana dovrà vincere perché al PalaEstra, di fronte ai nostri tifosi, non si può sbagliare. La Npc ha giocatori forti e devono vincere anch’essa, non ci regaleranno niente e non sarà facile, ma l’unico nostro obiettivo sono i due punti per raggiungere quota 1».: 0 Poletti, 2 Pacher, 6 Morais, 7 Lupusor, Marino, 10 Radonjic, 11 Ranuzzi, 16 Cepic, 17 Prandin, 18 Ceccarelli, 55 Sanguinetti. All. Moretti.: 1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Moretti, 12 Gigli, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 30 Frazier, 32 Bonacini. All. Rossi.: Di Toro (Pg), Radaelli e Foti (Mi)Virtus Roma, Biella, Casale M., Trapani, Legnano, Agrigento, Bergamo 2Scafati, Tortona, Rieti, Orlandina, Treviglio, Eurobasket Roma, Latina e Cassino 0Siena -1Eurobasket Roma-TortonaBergamo-Virtsu RomaLegnano-ScafatiOrlandina-TreviglioBiella-AgrigentoLatina-TrapaniCassino-Casale Monferrato