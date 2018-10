COSI’ IN CAMPO

RIETI - La Zeus Energy Group Npc sarà la nona squadra della lunga carriera di Bobby Jones, partita nell’Nba e da altrettante stagioni proseguita con successo, e anche attaccamento, in Italia. Nel primo allenamento con la Npc il giocatore di Los Angeles, arrivato appena in tempo per essere tesserato, ha subito sciorinato il suo bagaglio tecnico e tutte quelle cose che, purtroppo, Jarvis Williams non poteva dare, anche a livello fisico.Ovviamente al 34enne Jones manca il ritmo partita e il coach Alessandro Rossi dovrà gestirlo durante l’esordio casalingo in campionato di domani (ore 18, PalaSojourner) per averlo al meglio nelle battute decisive della partita, in cui dovrà fare a meno di Conti, registrando anche l’altro esordio di Nikolic, mentre la caviglia di Bonacini pare guarita. Infine c’è l’incognita Frazier, limitato dalla maschera protettiva al naso: il playmaker della Npc però non si è risparmiato in allenamento e, a parte la visibilità un po’ limitata, dovrà fare i conti con una respirazione un po’ ridotta dal naso ancora gonfio.Di fronte ci sarà Biella che ha perso un faro insostituibile come Jazzmarr Ferguson, come pure il suo compagno Bowers. In più sono partiti uomini chiave come Tessitori e Uglietti, per cui il roster è stato rinnovato attorno alle ali Wheatle e Chiarastella e alla guardia Matteo Pollone. Perciò Biella lancerà in quintetto base il playmaker Saccaggi, la promettente guardia Torgano, il pivot Vildera prelevato da Siena, e i nuovi stranieri, ma di lunga esperienza in Italia come la guardia-play Harrell e l’ex Npc 2016/17 DeShawn Sims. Squadra quindi rinnovata e reduce da un precampionato ad alti e bassi dopo aver rivoluzionato regia e sistema di gioco. Nonostante ciò Biella arriva forte di una continuità tecnica che invece a Rieti è stata spezzata da gli infortuni e poi compensata dai provvidenziali arrivi di Nikolic e Jones che daranno un grande aiuto a Gigli sotto canestro, evitando in parte gli straordinari a Carenza e Toscano, anche perché Jones per quanto allenato non ha ancora il ritmo partita. Pure in regia non sarà facile per il menomato Frazier, cui servirà tutto l’aiuto di Casini, Bonacini e delle letture di gioco di Tomasini. Match da affrontare più col cuore che con la tecnica.Per il coach Alessandro Rossi: «E' stata una settimana particolare quella con cui ci siamo avvicinati alla prima giornata, per via degli infortuni di Frazier e Bonacini che non si sono allenati. Inoltre, abbiamo provato l’inserimento dei nuovi arrivi, Nikolic prima e ora Jones che ieri ha sostenuto il suo primo allenamento. A tal proposito non posso che ringraziare la società per l’enorme sforzo professionale e logistico compiuto per ottenere il tesseramento in tempi utili per la partita di domenica. Chiaramente il lungo viaggio e i pochi allenamenti prima dell’incontro con Biella, non permetteranno un inserimento perfetto ma quello che è stato fatto è l’indicazione da parte della società che nulla è affidato al caso ed è tanta la voglia di fare il meglio possibile».Bobby Jones si è detto «emozionato per l’arrivo a Rieti e pronto per l’inizio della stagione anche se avrò bisogno di tempo per potermi inserire al meglio all’interno della squadra seguendo le indicazioni dello staff tecnico». Grazie a Jones torna a Rieti, dopo moltissimi anni, un ex giocatore Nba ma per vederlo al meglio delle sue possibilità i tifosi reatini dovranno attendere.La Zeus quindi affronterà un avversario temibile anche se la squadra ha subito grandi cambiamenti a livello di roster. «Biella ha subito cambi a livello strutturali rilevanti – osserva Rossi - ma inserendo anche giocatori provenienti dalla stessa squadra facilitando il gioco ed il coach Carrea avrà sicuramente dato le giuste indicazioni per arrivare a Rieti pronti. Anche io sono molto curioso di vedere come sarà la loro stagione».Tra i nuovi arrivi il giovane Aleksa Nikolic ha affrontato i primi allenamenti con i nuovi compagni di squadra e sembra aver dato una buona impressione a Rossi: «Nikolic è fisicamente pronto e prestante ma chiaramente, essendo molto giovane e con poca esperienza reale in campo, sarà essenziale con lui avere pazienza e fiducia quando sarà necessario metterlo alla prova. Lavorare con i giovani è stimolante ed è sicuramente incentivante farlo crescere all’interno del team».: 1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Moretti, 12 Gigli, 14 Jones, 17 Carenza, 30 Frazier, 32 Bonacini. All Rossi.: 0 Torgano, 1 Harrell, 8 Vildera, 11 Nwokoye, 12 Chiarastella, 15 Saccaggi, 18 Sims, 20 Pollone, 22 Massone, 24 Wheatle. All. Carrea.: Caforio e Capoziello (Br), Callea (Ss)Casale Monferrato-Latina: 94-81Tortona- SienaDomani:Treviglio- LegnanoScafati-BergamoAgrigento-OrlandinaTrapani-Eurobasket RomaVirtus Roma-Cassino