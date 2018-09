© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Zeus Energy Group Npc tira giù il sipario questa sera, nella seconda semifinale del trofeo Aria Sport (ore 20.30, PalaSojourner), e si svela finalmente ai suoi tifosi affrontando la Virtus Roma, potenziale prima della classe del girone ovest.Si tratta di un torneo ricco di protagonisti di notevole livello, a cominciare da Norris Cole: uno che ha giocato in Nba per davvero, vincendo due titoli Nba a Miami insieme a Lebron James, Dwyane Wade e Chris Bosh, e che ora prova a portare il più in alto possibile Avellino, impegnata alle 18 nella prima semifinale contro Brindisi, che schiera giocatori di tutto rispetto come Jeremy Chappell e Adrian Banks. Roma invece presenta il pivot Henry Sims, giudicato da molti illegale per l’A2, e il playmaker Nic Moore, un altro che pare capitato per sbaglio in questa lega.Proprio i due stranieri della Virtus serviranno per testare quelli di Rieti. In regia infatti il duello in regia Frazier-Moore promette scintille, mentre sotto canestro sarà Gigli il primo baluardo contro Sims. Ma il capitano è reduce da una contusione a un’anca e non potrà forzare: sarà quindi fondamentale l’apporto di Williams. L’impatto sotto canestro, data anche la perdita di Simic, richiederà gli straordinari in area pure a Carenza e Toscano, nel fronteggiare anche Landi e Alibegovic. sarà la chiave della partita.«Ci aspettano due partite difficili – commenta Rossi – contro due avversarie durissime. Contro Roma sarà un test impegnativo ma, in generale, più del risultato, consdierado anche le avvrsarie di serie A, conteranno qualità del gioco e mentalità complessiva».