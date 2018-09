di Luigi Ricci

RIETI - Zeus Energy Group Npc onorevolmente sconfitta 84-71 dal Sakarya, dopo aver dovuto rinunciare a Gigli per tutto il secondo tempo, nella finale per il terzo posto nel trofeo Elio Pentassuglia a Brindisi.



La Npc recuperava Casini, assente per motivi familiari nella prima gara. La formazione del coach Alessandro Rossi ha avuto un avvio brillantissimo e nei primi due quarti ha tenuto testa egregiamente ai turchi (13-12, 33-28). Nel terzo quarto la Npc deve rinunciare a Gigli, che ha subito un colpo a un’anca, e il Sakarya ne approfitta per rimontare piazzando diverse triple che producono il 50-59 per i turchi al 30’.



Già senza Simic, la Npc, oltre a Williams, ricorre a Carenza e Toscano sotto canestro, soffrendo l’impatto di una squadra già in partenza dall’organico superiore. Nell’ultimo quarto la Npc ha contenuto bene gli avversari senza subire imbarcate, chiudendo un torneo il cui bilancio è stato migliore del previsto, al netto dell’infortunio a Gigli che non pare grave. Il match contro i turchi ha confermato le buone impressioni della serata precedente mostrando una squadra che, pur avendo Frazier e Williams come migliori realizzatori, è stata capace di trovare buone alternative al tiro in pratica da tutti gli italiani, incluso Casini che in precedenza era apparso un po' indietro di forma.



IL TABELLINO

Zeus Npc : Frazier 15, Williams 15, Gigli 1, Casini 12, Toscano 5, Tomasini 10, Carenza 4, Conti 7, Bonacini 2, Moretti. All. Rossi.

Sakarya : Etou 11, Herndon 12, Sekeroglu 7, Edge 4, Mitchell 5, Eslik, Turkyilmaz 17, Salumu 7, Kircali , Douglas 8, Karahan 12, Dokuyan , Ozkan 1. All. Ernak.

