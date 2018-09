di Luigi Ricci

RIETI - La Zeus Energy Group Npc esordirà questa sera a Brindisi alle 20.45 nell’8° Trofeo Elio Pentassuglia affrontando i padroni di casa che militano in serie A, e che poi ospiterà al PalaSojourner nel prossimo weekend, durante il trofeo Aria Sport, insieme ad Avellino e Virtus Roma. In precedenza, alle 18.15, giocheranno i montenegrini del Buducnost, che partecipano all’Euroleague, contro i turchi del Sakarya, anch’essi formazione di serie A1: una delle due sarà l’avversaria di domani della Npc, presumibilmente nella finale per il 3° posto alle 17.45.



«Sarà per noi un durissimo banco di prova – commenta Rossi – in cui affronteremo avversarie di alta qualità, imbottite di stranieri e che ci metteranno in forte difficoltà. Vincere sarà difficile ovviamente, ma non giocheremo con rassegnazione e cercheremo di dare il meglio».



Oltre ai playmaker Wes Clark e Nicolò Cazzolato, la Npc troverà tra le fila di Brindisi l’ex Alessandro Zanelli il quale sta continuando a percorrere il suo ambizioso percorso di crescita. Le guardie sono Adrian Banks e Riccardo Moraschini, Jeremy Chappell ed Erik Rush (aggrgato solo per il precampionato) le ali piccola, mentre i lunghi sono John Brown (ex Virtus Roma) e Tony Gaffney, oltre ai due giocatori dell’est Europa, Trojan e Lukosius, che si stanno giocando un posto nella squadra allenata da Frank Vitucci. Non sarà quindi un impegno facile da affrontare, così come il secondo match di domani.

Sabato 15 Settembre 2018



