RIETI - Il coach della Zeus Npc Alessandro Rossi, analizza così il successo nello scrimmage di Giulianova per 74-64. «Prendo consapevolezza del fatto che il percorso che la squadra deve affrontare è ancora molto lungo e dobbiamo migliorare alcuni dettagli tecnici - spiega il tecnico - Inoltre, dobbiamo trovare una nostra identità dove ogni giocatore deve capire cosa serve alla squadra. Sicuramente le amichevoli che stiamo disputando sono spunto per migliorare e mi danno molte indicazioni su come proseguire il lavoro durante gli allenamenti. Ovviamente la partita è stata condizionata da qualche acciacco di qualche giocatore quindi abbiamo messo in campo il roster non al completo». Sono infatti, rimasti in panchina; Frazier, Carenza e Tomasini.



Il coach Rossi prosegue sottolineando l’occasione importante per i nostri under di affrontare oggi Giulianova: «E' stata una bella occasione per alcuni nostri ragazzi di assaggiare un po’ più di campo con una squadra di livello come Giulianova. Tra di loro anche Leonardo Berrettoni (primo punto con la prima squadra, ndr) che ha iniziato il suo percorso con la prima squadra solo alcuni mesi fa, un percorso ancora lungo ma la sua serietà, dedizione e passione lo stanno mettendo sulla strada giusta».

