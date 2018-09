RIETI - Il coach Alessandro Rossi soddisfatto al temine della prima uscita della Zeus Npc sul campo di Palestrina (vittoria per 75-83) anche se sono emersi dettagli da migliorare: «Siamo ancora a uno step iniziale per ciò che riguarda la conoscenza reciproca ma è stato comunque un inizio positivo. Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi in partita nonostante si sia fatta sentire la stanchezza, dovuta al carico di lavoro molto pesante, che i ragazzi hanno affrontato in questi primi dieci giorni di preparazione. La strada è ancora lunga e dobbiamo approfittare della prossima settimana per migliorare alcune cose e prepararci ad affrontare il Giulianova Basket».



La Zeus Npc è pronta per la prima fase di prelazione degli abbonamenti per la stagione 2018/19. La biglietteria sarà aperta da domani, lunedi 3 settembre. Per informazioni sulle promozioni della ZeusEnergyGroup il club ricorda che il desk presso il Centro Commerciale Perseo sarà attivo da martedì 4. Attivo già da lunedì invece, il punto informazioni presso il Centro Servizi del Consorzio per lo sviluppo industriale di Rieti (via dell'elettronica) con il seguente orario: 9-13 e 15-17.



