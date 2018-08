di Luigi Ricci

RIETI - Sebbene orfana di Jarvis Williams, in arrivo sabato mattina, ieri sera ha avuto luogo al PalaSojourner la presentazione ufficiale della Zeus Energy Group Npc 2018/19 davanti a circa 600 tifosi che hanno sottolineato con cori e slogan i momenti salienti di una cerimonia rapida e snella dove nessuno si è perso in chiacchiere.Insieme al presidente Giuseppe Cattani c'erano il sindaco Antonio Cicchetti, il consigliere comunale con delega allo sport Roberto Donati, il consigliere regionale Fabio Refrigeri e il questore Antonio Mannone. Assenti giustificati: Nicola e Angelo Ferretti, rispettivamente amministratore e direttore commerciale di Zeus Energy Group, all'estero per impegni di lavoro.«Abbiamo preso quasi tutti i giocatori che volevamo» ha sottolineato Cattani esprimendo soddisfazione, anche per l'inizio dei lavori al centro sportivo che sorgerà a Contigliano «dove si masticherà basker 24 ore al giorno» ha sottolineato i presidente invitando tutti a stringersi attorno a squadra e sponsor chiedendo «a coloro che ci chiedono ma chi ce lo fare, cosa possono fare piuttosto loro per noi» a sottolineare i grandi sforzi compiuti a ogni stagione.