di Luigi Ricci

RIETI - Quasi un centinaio di tifosi presenti al PalaSojourner per seguire i primi vagiti della neonata Zeus Energy Group Npc.J.J. Frazier però era troppo stanco per allenarsi e ha seguito i nuovi compagni dalla panchina mentre in ufficio il ds Martini si assicurava che gli ultimi intoppi che avevano trattenuto Jarvis Williams al consolato di Miami fossero superati. Ora sembra tutto ok, dovrebbe arrivare sabato.Per il resto tutti i giocatori, vecchi e nuovi, sono parsi in buone condizioni fisiche. Peccato per l'assenza domani di Williams alla presentazione alle 19 della squadra. La foto della squadra al completo è rimandata a sabato.