di Luigi Ricci

RIETI - Mentre J.J. Frazier e Jarvis Williams stanno per decollare da Atlanta per atterrare domani, mercoledì 22 agosto, mattina a Fiumicino ed essere pronti per un allenamento defatigante alle 18 al PalaSojourner, oggi il gruppo dei nove italiani della Zeus Energy Group Npc, più qualche elemento delle giovanili, ha svolto dei test atletici sotto la direzione del trainer Roberto Carapacchi.



Ovviamente c'è stata anche l'opportunità di fare qualcosa con la palla ma il lavoro vero e proprio partirà domani mattina al Guidobaldi per proseguire, come accennato, nel pomeriggio finalmente al completo.



Giovedì infine presentazione ufficiale della squadra alle 19 al PalaSojourner. Primo scrimmage il 1° settembre a Palestrina, mentre per vedere la Npc fare sul serio a Rieti contro un'avversaria si dovrà aspettare un mese: il torneo Aria Sport del 22 e 23 insieme ad Avellino, Brindisi e Virtus Roma.

Marted├Č 21 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:35



